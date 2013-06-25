"اردوغان" دیکتاتور جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "حریت"، "کمال قلیچدار اوغلو"، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه که از مخالفان اصلی دولت این کشور است "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه را دیکتاتور جدید این کشور خوانده است.

قلیچدار اوغلو امروز در نشستی با اعضای حزب خود در مورد اردوغان گفت : حدود هفت میلیارد نفر در سراسر جهان زندگی می کنند. اشتباه کردن امری طبیعی است و هر کسی ممکن است اشتباه کند و سپس خود را اصلاح کند و هر زمان که لازم باشد عذرخواهی کند. این طبیعت هر انسان است. اگر اشتباهی را مرتکب شویم می دانیم که چگونه باید عذرخواهی کنیم. اما "اردوغان" می گوید که هیچگاه اشتباه نمی کند و می گوید اگر شما کاری را که من می گویم انجام نمی دهید در حال اشتباه کردن هستید. او یک دیکتاتور است.

وی افزود : جوانان معترض در پارک "گزی" دیکتاتور را به زانو در آوردند. او هم اکنون با هراس در حال سازماندهی نشست های مختلف در سراسر کشور است اما برای توصیف او فقط یک لغت را باید به کار برد، "دروغگو"

وی همچنین در مورد رفتار تبعیض آمیز اردوغان پس از حادثه بمب گذاری "ریحانلی" که منجر به کشته شدن 52 نفر شد، از وی انتقاد کرد و گفت : 52 نفر از شهروندان ما در حادثه ریحانلی کشته شدند، اما او گفت که ما 52 نفر از شهروندان سنی را از دست دادیم. این اولین بار در تاریخ ترکیه بود که با مرگ و میر نیز به صورت فرقه ای و تبعیض آمیز برخورد شد.

اعضای حاضر در نشست حزب جمهوریخواه ترکیه پس از شنیدن سخنان قلیچدار اوغلو بارها با فریادشان خواهان استعفای اردوغان شدند.