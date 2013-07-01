به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در چهل و هشتمین نشست خبری خود با اشاره به حکم شعبه 76 دادگاه کیفری در خصوص پرونده متهمان کهریزک اظهار داشت: حکم این پرونده صادر شده است و قابل تجدید نظر خواهی است. تا زمانی که حکم قطعی نشود نمی توانیم جزئیات آن را اعلام کنیم.

وی ادامه داد: این حکم به متهمان پرونده و وکلای آنها ابلاغ شده یا خواهد شد و طی 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی است.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه پس از قطعیت حکم جزئیات آن اعلام می شود و در صورتی که افراد اعتراض نکنند و حکم قطعی شود می توان آن را اعلام کرد. اگر افراد به حکم اعتراض کنند، پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و بعد از تجدید نظر خواهی، حکم اعلام می شود.