https://mehrnews.com/x3drD5 ۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸ کد مطلب 6990784 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸ انسداد ۵۴ حلقه چاه غیرمجاز در منطقه میاندربند کرمانشاه کرمانشاه-نیروهای اداره منابع آب شهرستان کرمانشاه ۵۴ حلقه چاه غیرمجاز را در منطقه میاندربند مسدود کردند؛ اقدامی که با هدف حفاظت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشتهای غیرقانونی انجام شد کد مطلب 6990784 کپی شد مطالب مرتبط تغییر ساعات اداری استان کرمانشاه برخورد قاطع در انتظار متخلفین منابع طبیعی در کرمانشاه تشکیل ۷۴۴ فقره پرونده تخلفاتی حوزه حفاظت از منابع طبیعی کرمانشاه انجام ۷۲ عملیات اطفای حریق در منابع طبیعی کرمانشاه سهم ۹ میلیونی کرمانشاه در طرح مردمی کاشت یک میلیارد نهال در کشور برچسبها چاه غیرمجاز شرکت آب منطقه ای کرمانشاه کرمانشاه
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