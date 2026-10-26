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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸

انسداد ۵۴ حلقه چاه غیرمجاز در منطقه میاندربند کرمانشاه

انسداد ۵۴ حلقه چاه غیرمجاز در منطقه میاندربند کرمانشاه

کرمانشاه-نیروهای اداره منابع آب شهرستان کرمانشاه ۵۴ حلقه چاه غیرمجاز را در منطقه میاندربند مسدود کردند؛ اقدامی که با هدف حفاظت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی انجام شد

کد مطلب 6990784

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