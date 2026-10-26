العین با زرنگی برنده شد؛ ایران مشکلی برای میزبانی از لیگ آسیا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نکونام، سرمربی تیم فوتبال تراکتور، در نشست خبری پس از دیدار مقابل العین امارات، اظهار داشت: بازی‌های العین را در لیگ امارات و لیگ نخبگان آسیا دیده بودیم. تنها تیمی بودیم که حریف را مجبور کردیم دفاع کند و حدود ۷۰ دقیقه بهتر از آن‌ها بازی کردیم. ما خیلی خوب بازی کردیم.



وی ادامه داد: در شروع بازی، روی اشتباه گل بدی خوردیم. بعد از آن، بازی در اختیار ما بود و وقتی یک بر صفر عقب بودیم، موقعیت‌های زیادی خلق کردیم و به گل رسیدیم. سپس روی غافلگیری و یک ارسال، تیم حریف به گل رسید. متأسفانه بعد از آن تلاش کردیم خوب بازی کنیم، اما حریف دفاع کرد و موقعیت‌سازی سخت شد.



سرمربی تراکتور تأکید کرد: به بازیکنان خسته‌نباشید می‌گویم. آن‌ها مقابل تیمی خوب بازی کردند که می‌دانیم در دو بازی قبلی چند گل به ثمر رسانده بود، اما نتوانست پیروزی‌های پرگل بازی‌های قبلی را مقابل ما تکرار کند. ما خوب بودیم، البته مشکلاتی هم داریم که با وجود آن‌ها، خوب بازی کردیم. به تیم العین تبریک می‌گویم. العین حرفه‌ای و باهوش بود و توانست پیروز شود. ما به دلیل زرنگی العین سه امتیاز را از دست دادیم. کنترل و شکل بازی در دست ما بود. تنها تیمی بودیم که در پنج یا شش بازی اخیر العین، این تیم را تا این اندازه اذیت کرده است.



نکونام با بیان اینکه لیگ امارات را کاملاً دنبال می‌کند، اظهار کرد: من با تیم فولاد مقابل العین بازی کردم که در آن زمان همه‌چیز برابر بود و با نتیجه چهار بر صفر حریف را شکست دادیم. العین همه بازیکنانش به‌جز دروازه‌بان، خارجی بودند و شرایط برای ما متفاوت است.



وی ادامه داد: کسانی که لیگ ایران را دنبال می‌کنند، مشکلات ما را می‌دانند. شما لیگ ایران را دنبال نمی‌کنید. سه بازیکن درجه‌ یک خودم را برای این بازی از دست دادم و دو ستاره من هم مصدوم شده‌اند و نتوانستیم امسال از آن‌ها استفاده کنیم. با تمام این تفاسیر، خوب بازی کردیم و بهتر از حریف بودیم.



سرمربی تراکتور خاطرنشان کرد: اگر میزبان بودیم، شرایط فرق می‌کرد و ۸۰ هزار نفر برای بازی‌های ما به ورزشگاه می‌آمدند. در زمین خودمان می‌توانیم هر تیمی را شکست دهیم. با مشکلات کمبود بازیکن و پروازی مواجه هستیم، اما شما این شرایط را ندارید. اگر مشکلات ما را داشتید، شاید مثل الوصل بازی نمی‌کردید.

وی ادامه داد: ما ایرانی‌ها مردتر از این حرف‌ها هستیم و مبارزه می‌کنیم و برای تیم زحمت می‌کشیم تا به موفقیت برسیم. هیچ‌یک از شرایط برابر نیست. اگر شرایط برابر بود، آن‌وقت کیفیت فوتبال ایران و تیم ملی ایران را می‌توانید با کیفیت فوتبال کشورهای اطراف و تمام تیم‌های آسیایی مقایسه کنید.

نکونام افزود: صحبت در این مورد درست نیست. ما در لیگ نخبگان آسیا شانس کمی برای صعود قائل هستیم و تمرکزمان روی لیگ است. ما بازیکنان کافی برای حضور در این جام، مانند شما، سایر تیم‌های لیگ نخبگان و حتی تیم‌های دیگر ایرانی، در اختیار نداریم. توانایی رقابت با این شرایط را نداریم و اگر شرایط برابر بود، موضوع فرق می‌کرد.



نکونام درباره دلایل نتایج تیم در لیگ نخبگان آسیا گفت: تیم ما در لیگ برتر ایران، با یک بازی کمتر، جایگاه خوبی دارد و برای رقابت در لیگ ایران تیم خوبی هستیم. می‌توانیم با تیم‌های خوب ایرانی رقابت کنیم.



وی ادامه داد: برای نتایج ما در لیگ نخبگان آسیا دلایل زیادی وجود دارد. همه‌جا میهمان هستیم و با مشکلات پروازی مواجهیم. تعداد بازیکنان کافی نداریم. آن‌ها یک بازیکن خارجی نداشتند، اما به‌جای او پنج بازیکن بهتر داشتند. هزینه می‌کنند تا موفق شوند. ما این شرایط را نداریم. یک مشکل کوچک برای تیم الوصل پیش آمد و آن‌ها به عربستان نرفتند، اما ما به عمان، قطر، امارات و جاهای دیگر سفر می‌کنیم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور در پایان گفت: امیدوارم این آخرین بازی‌ای باشد که میزبان نیستیم و کنفدراسیون فوتبال آسیا تجدیدنظر کند. کشور ایران امن است و هیچ مشکلی وجود ندارد و تیم‌ها می‌توانند به‌راحتی بیایند و بروند. نمی‌دانم دلیل اینکه تیم‌های ایرانی نمی‌توانند میزبان باشند، چیست.