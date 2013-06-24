فداحسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت هیات مدیره باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در صحبتی که با محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان داشتم، محمود خوردبین پیشکسوت باشگاه و محمدجعفر کامبوزیا به عنوان اعضای جدید هیات مدیره باشگاه پرسپولیس انتخاب شدند.

وی همچنین تاکید کرد: پس از گفتگوی تلفنی با محمد رویانیان، ایشان هم قبول کرد تا عضویت در هیات مدیره را بپذیرند، به همین دلیل ایشان هم به عنوان عضو هیات مدیره به فعالیت‌شان با باشگاه پرسپولیس ادامه خواهند داد.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در مورد انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس هم تاکید کرد: به احتمال زیاد عصر فردا سه‌شنبه درصورتیکه تمامی اعضای هیات مدیره حضور داشته باشند، در خصوص مدیرعامل باشگاه بحث و بررسی خواهد شد.

مالکی با تاکید بر این جمله که " مدیرعامل باشگاه پرسپولیس احتمالا طی روزهای آینده مشخص خواهد شد، گفت: در گفتگویی که با مسئولان وزارت ورزش و جوانان و آقای عباسی داشتم، روی برخی از گزینه‌ها به توافقاتی رسیدیم که در نشست هیات مدیره این نفرات مورد بررسی قرار می‌گیرند.