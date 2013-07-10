سیستان و بلوچستان رنگین کمانی ازمعادن کشور است/311 معدن فعال در استان وجود دارد

نادر میرشکار با بیان اینکه تعداد 311 معدن فعال در سيستان و بلوچستان وجود دارد در گفتگو با مهر اظهار داشت: این تعداد از معادن زمینه اشتغال مستقيم بيش از6 هزار و 200 را در استان فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه معادن به عنوان یکی از مهمترین مولفه ها در بحث صادرات غيرنفتي مطرح هستند اظهار داشت: معادن موجود دراستان تاکنون به نحو لازم مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

وی اظهار داشت: سرمايه‌گذاري در بخش معدن تا کنون 2 هزار ميليارد ريال بوده است که توانسته اشتغال 6 هزار و 222 نفر را به همراه داشته باشد.

وی همچنین سهم سيستان و بلوچستان را از ذخاير کشف شده در کشور دو درصد عنوان کرد و گفت: به منظور توسعه و ارتقای ظرفيت‌هاي توليدي در بخش معادن، کارگروه توسعه معادن در استان تشکيل شده است و در این راستا استقبال متعددی به منظور فعالیت و اکتشاف در زمینه معادن استان شده است.

وی گفت: در سال 1390 تعداد 250 درخواست مطالعات اکتشافي به این سازمان واصل شده است که این تعداد در سال گذشته با افزایش حدودا سه برابری به تعداد 700 درخواست رسیده است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان معادن سفيدآبه، ميرجاوه، ايرانشهر، خاش و فنوج را یکی از ذخایر مهم استان عنوان کرد و گفت: اکتشافات مس در زاهدان، اکتشافات تيتانيوم در فنوج و اکتشافات آهن در دشت سمسور از جمله فعاليت‌هاي مهم و در حال اجرا در این استان است.

وي از کارخانه سيمان خاش، مس چهل کوره، سيمان زابل، کارخانه استحصال طلاي بزمان کارخانه مس فنوج و سيمان چابهار به عنوان مهمترین کارخانه های صنعتی و بخش های معدنی استان نام برد.

میرشکار اظهار داشت: در معدن مس چهل کوره واقع در منطقه نصرت‌آباد با ذخيره 15 ميليون تن درحال حاضر 270 نفر فعاليت دارند.