برگزاری نشستهایی در حوزه عفاف و حجاب/ الگوی پوشش بانوان در رسانه ملی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، الگوی پوشش بانوان در رسانه ملی با سخنرانی خانم دکتر حاجی عبدالباقی از ساعت 18:30 تا 20 در تاریخ شنبه 29 تیرماه در بخش عفاف و حجاب بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم‎ برگزار می شود.

همچنین در این بخش از نمایشگاه قرآن، نشستهای دیگر در حوزه حجاب برگزار می شود از جمله در روز یکشنبه 30 تیرماه از ساعت 18:30 تا 20 نشست «رابطه پوشش و بینش از منظر قرآن کریم » با سخنرانی حجت الاسلام سرلک برپا خواهد شد و در روز سه شنبه اول مرداد از ساعت 17:30 تا 19 دکتر بانکی پیرامون حیا در قرآن و روایات» به سخنرانی می پردازد و نشست «نهادینه سازی حجاب واجب قرآنی در جامعه» در روز جمعه 4 مرداد با سخنرانی خانم همیز از ساعت 18:30 تا 20 برگزار می شود.

