برگزاری نشستهایی در حوزه عفاف و حجاب/ الگوی پوشش بانوان در رسانه ملی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، الگوی پوشش بانوان در رسانه ملی با سخنرانی خانم دکتر حاجی عبدالباقی از ساعت 18:30 تا 20 در تاریخ شنبه 29 تیرماه در بخش عفاف و حجاب بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار می شود.
همچنین در این بخش از نمایشگاه قرآن، نشستهای دیگر در حوزه حجاب برگزار می شود از جمله در روز یکشنبه 30 تیرماه از ساعت 18:30 تا 20 نشست «رابطه پوشش و بینش از منظر قرآن کریم » با سخنرانی حجت الاسلام سرلک برپا خواهد شد و در روز سه شنبه اول مرداد از ساعت 17:30 تا 19 دکتر بانکی پیرامون حیا در قرآن و روایات» به سخنرانی می پردازد و نشست «نهادینه سازی حجاب واجب قرآنی در جامعه» در روز جمعه 4 مرداد با سخنرانی خانم همیز از ساعت 18:30 تا 20 برگزار می شود.
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