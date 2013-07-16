  1. دين، حوزه، انديشه
۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۰۱

ارائه نخستین دایره المعارف قرآن کریم در نمایشگاه قرآن کریم

ارائه نخستین دایره المعارف قرآن کریم در نمایشگاه قرآن کریم

مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم نخستین دایره المعارف قرآن کریم ویژه نوجوان را در بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلد دانشنامه قرآن کریم به صورت موضوعی به همت گروهی از محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن تدوین شده و توسط پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

بنا بر این گزارش ویژگی خاصی که این کتاب در مقایسه با دایره المعارفی که برای بزرگسالان تعریف شده دارد این است که موضوعات قرآنی به ترتیب حروف الفبا به صورت انتخابی به زبان ساده تر برای بهره مندی نوجوانان از چشمه های معرفت قرآن ارائه شده است.

این مجموعه قرار است در 12 هزار مدخل به صورت الفبایی در شمارگان دو هزار نسخه و 12 فصل چاپ شود.

ابلیس، اخلاق، ادب، آیه های قرآنی شامل آل لوط، یعقوب، فرعون، داوود، ابراهیم، آب آشتی و برخی دیگر از موضوعات قرآنی از جمله مطالب ارائه شده در این دانشنامه قرآن کریم است که با تخفیف نمایشگاهی به بهای 3500 تومان در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

کد مطلب 2098206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار