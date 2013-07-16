ارائه نخستین دایره المعارف قرآن کریم در نمایشگاه قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلد دانشنامه قرآن کریم به صورت موضوعی به همت گروهی از محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن تدوین شده و توسط پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

بنا بر این گزارش ویژگی خاصی که این کتاب در مقایسه با دایره المعارفی که برای بزرگسالان تعریف شده دارد این است که موضوعات قرآنی به ترتیب حروف الفبا به صورت انتخابی به زبان ساده تر برای بهره مندی نوجوانان از چشمه های معرفت قرآن ارائه شده است.

این مجموعه قرار است در 12 هزار مدخل به صورت الفبایی در شمارگان دو هزار نسخه و 12 فصل چاپ شود.

ابلیس، اخلاق، ادب، آیه های قرآنی شامل آل لوط، یعقوب، فرعون، داوود، ابراهیم، آب آشتی و برخی دیگر از موضوعات قرآنی از جمله مطالب ارائه شده در این دانشنامه قرآن کریم است که با تخفیف نمایشگاهی به بهای 3500 تومان در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.