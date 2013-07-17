بررسی سیره اخلاقی آیت الله مجتبی تهرانی/ توبه از دیدگاه قرآن و عترت (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی و تبیین سیره اخلاقی حاج‌آقا مجتبی تهرانی امروز چهارشنبه 26 تیر ماه در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار می شود.

در این نشست که به همت بخش «برآستان قله‌های تهذیب» برگزار می شود، دکتر محسن اسماعیلی از ساعت 22 تا 23:30 دقیقه در سالن شماره 1 سخنرانی می کند.

همچنین نشست تخصصی«توبه از دیدگاه قرآن و عترت» امروز چهارشنبه 26 تیر ماه با سخنرانی حجت الاسلام دکتر رستمی از ساعت 21:30 تا 22:30 در سالن شماره 3 واقع در جنب بخش«علم، دانشجو و دانشگاه قرآنی» برگزار می شود.