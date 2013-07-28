به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در خصوص لغو اردوهای تیمهای ملی فوتبال، فوتسال و نوجوانان ضمن بیان مطلب فوق گفت: لغو این اردوها خصوصا اردوی تیم ملی در پرتغال به خاطر نداشتن بودجه بود. حسابها خالی است و بدهیها زیاد؛ ما هم نتوانستیم این بدهیها را پرداخت کنیم. اگر این روند ادامه پیدا کند، شاید بودجه برای اردوهای بعدی هم تامین نشود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا برای فوتبال اسپانسر نگرفتید تا مشکل حل شود؟، افزود: در همه جای دنیا عمده هزینههای فدراسیون را دولت تامین نمیکند و اسپانسرها و حامیان مالی در این زمینه به فدراسیون کمک میکنند. امروز تیم ملی ما به جام جهانی رفته و بین تیمهای نامدار قرار گرفته است اما حامیان مالی و اسپانسرها برای حمایت از این تیم جلو نمیآیند.
رئیس فدراسیون فوتبال که با بخش 14:30 شبکه خبر گفتگو میکرد، با بیان اینکه سازمان لیگ باید با تیم ملی همکاری کند اعلام کرد کارلوس کیروش نظرات خاص خودش را دارد و میخواهد لیگ بدون ملی پوشان ادامه پیدا کند.
وی در خصوص سمت عزیزی خادم در کمیته تیمهای ملی خاطرنشان کرد: طبق اساسنامه فدراسیون، کمیتهای به نام کمیته تیمهای ملی نداریم و ایشان هم مسئولیتی با این عنوان ندارند. ایشان تنها عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است.
کفاشیان ادامه داد: البته عزیزی خادم پیشنهاد تشکیل کمیته تیمهای ملی را مطرح کرده است که قرار است اگر لازم بود و مجمع تشخیص داد، در اساسنامه آینده فدراسیون چنین کمیتهای تشکیل شود. در حال حاضر کمیته فنی و توسعه که مسئولیت آن با آقای محصص است، کارهای مربوط به تیمهای ملی را پیگیری میکند. البته ایشان پیشنهاداتی دارند که برای خودشان بوده اما هنوز تصویب نشده است.
وی در مورد بحث معرفی خودش و نبی در فهرست 48 نفره جهت دریافت جوایز صعود تیم ملی به جام جهانی هم اظهار داشت: وقتی اسامی را از ما خواستند همه نفرات که برای تیم زحمت کشیدهاند را اعلام کردیم اما آنهایی که مدنظر دولت باشد جایزه را میگیرند. در این بین این پاداش به هیچکدام از مدیران تعلق نگرفت و تنها به ورزشکاران داده شد.
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین گفت: قطعا وزیر ورزش و جوانان تصمیم میگیرد این جایزه به چه کسانی داده شود که در این بین تشخیص داده شد بازیکنان این جایزه را دریافت کنند. البته کیروش و سرپرست تیم ملی هم این جایزه را دریافت میکنند.
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