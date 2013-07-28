  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۵۰

مهدی تاج مطرح کرد:

درخواست‌های کی‌روش عملی نبود/ منطقی نیست لیگ را زود تعطیل کنیم

درخواست‌های کی‌روش عملی نبود/ منطقی نیست لیگ را زود تعطیل کنیم

سرپرست سازمان لیگ فوتبال در واکنش به خواسته‌های سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: درخواست‌هایی که وی داشته عملی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در واکنش به اظهارات تند کارلوس کی‌روش در خصوص برنامه‌ریزی لیگ برتر گفت: سرمربی تیم ملی چند درخواست داشته است که عملیاتی نیستند. این که وی می‌خواهد باشگاه‌ها بدون ملی‌پوشان خود لیگ را ادامه دهند این کار عملی نیست و سازمان لیگ هم این موضوع را نمی‌پذیرد.

وی تاکید کرد: مگر می‌شود که من مدیر باشگاهی باشم و به من بگویند که لیگ را بدون بازیکنان تیم ملی ادامه بدهید؟ این کار اصلا منطقی نیست. در ضمن 32 کشور به جام جهانی راه پیدا می‌کنند و ما تنها نیستیم بنابراین منطقی نیست که لیگ را خیلی زود تعطیل کنیم.

تاج درباره برگزاری جام حذفی پس از مسابقات لیگ برتر نیز گفت: این کار عملی نیست و نمی‌توان مسابقات حذفی را بعد از لیگ برتر برگزار کنیم.

کد خبر 2105795

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها