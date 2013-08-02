نگارش متن مستند زندگی رهبر انقلاب پایان یافت

پرویز شیخ‌طادی کارگردان که پس از ساخت فیلم سینمایی "روزهای زندگی" تولید مستندی داستانی از زندگی مقام معظم رهبری را در دستور کار خود قرار داد در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: پس از پایان مراحل تحقیق و پژوهش‌های میدانی و کتابخانه‌ای و گفتگو با شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی، نگارش فیلمنامه این اثر به پایان رسید.

این کارگردان افزود: در ارتباط با بودجه فیلم با سیمافیلم مذاکره کردم و قرارست در جلسه‌ای مشترک برآورد بودجه و همچنین تهیه‌کننده کار مشخص شود. به هر حال این مستند را می‌توان اولین اثری دانست که با چنین رویکردی به زندگی و فعالیت‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب می‌پردازد.

شیخ‌طادی در توضیح بیشتر مستند داستانی زندگی مقام معظم رهبری گفت: این فیلم مستند از بدو تولد مقام معظم رهبری آغاز می‌شود و تا زمان حال ادامه پیدا می‌کند. همچنین مجموع فعالیت‌های بعد از انقلاب و در زمان رهبری ایشان را نیز مدنظر قرار می‌دهیم.

شیخ طادی همچنین از نگارش فیلمنامه‌ای درباره اقدامات سلفی‌ها و وهابی‌ها در سوریه خبر داد و گفت: در حال حاضر مشغول نگارش متن مجموعه "طاعون سیاه" هستم. این سریال درباره اقدامات وحشیانه و کورکورانه سلفی‌ها و وهابی‌ها در سوریه است و علت ظهور و پیدایش این دو فرقه را به طور کامل بررسی می‌کند.

کارگردان سریال "سینه سرخ" در پایان عنوان کرد: "طاعون سیاه" نام موقت این مجموعه تلویزیونی است که در 30 قسمت پنجاه دقیقه‌ای در قالب فیلم‌های ملودرام و اکشن ارائه خواهد شد.