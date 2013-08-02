نگارش متن مستند زندگی رهبر انقلاب پایان یافت

پرویز شیخطادی کارگردان که پس از ساخت فیلم سینمایی "روزهای زندگی" تولید مستندی داستانی از زندگی مقام معظم رهبری را در دستور کار خود قرار داد در اینباره به خبرنگار مهر گفت: پس از پایان مراحل تحقیق و پژوهشهای میدانی و کتابخانهای و گفتگو با شخصیتهای سیاسی و اجتماعی، نگارش فیلمنامه این اثر به پایان رسید.
این کارگردان افزود: در ارتباط با بودجه فیلم با سیمافیلم مذاکره کردم و قرارست در جلسهای مشترک برآورد بودجه و همچنین تهیهکننده کار مشخص شود. به هر حال این مستند را میتوان اولین اثری دانست که با چنین رویکردی به زندگی و فعالیتهای حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب میپردازد.
شیخطادی در توضیح بیشتر مستند داستانی زندگی مقام معظم رهبری گفت: این فیلم مستند از بدو تولد مقام معظم رهبری آغاز میشود و تا زمان حال ادامه پیدا میکند. همچنین مجموع فعالیتهای بعد از انقلاب و در زمان رهبری ایشان را نیز مدنظر قرار میدهیم.
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