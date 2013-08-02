به گزارش خبرنگار مهر، ایران در حال حاضر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان اوره پتروشیمی است به طوری که این محصول پتروشیمیایی توسط ایران به کشورهایی همچون هند، چین، پاکستان، ترکیه، سوریه، سریلانکا، مالزی، مکزیک و موزامبیک صادر می شود.



در شرایط فعلی ظرفیت تولید کود اوره پتروشیمی ایران حدود 4.5 میلیون تن در سال است که بین 2.3 تا 2.5 میلیون تن توسط پتروشیمی‌ها تحویل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و تعاون روستایی کشور شده و مابقی به بازارهای جهانی صادر می شود.



با این وجود، تیرماه سالجاری هیات دولت مصوبه ای صادر کرده است که مطابق با این مصوبه، قیمت هر کیسه کود اوره پتروشیمی با افزایشی حدود 75 درصدی همراه شده است.



از این رو مطابق با مصوبه 18 تیر ماه هیات دولت، قیمت فروش هر کیسه کود شیمیایی 50 کیلویی درب واحد تولید به 30 هزار و 625 تومان افزایش یافته، این در حالی است که بهای این فرآورده پتروشیمی سال گذشته به ازای هر یک کیسه 50 کیلوگرم کود اوره 17 هزار و 500 تومان بود.



هم اکنون با احتساب حمل، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و تعاون روستایی کشور هر کیسه کود اوره را 40 هزار تومان تحویل کشاورزان و باغداران می دهد که پیش بینی می شود این افزایش قیمت منجر به یک افزایش جدید بهای انواع میوه، صیفی‌جات و غلات به ویژه گندم و جو در ایران شود.



از سوی دیگر شرکتهای بزرگ تولیدکننده کود اوره همچون پتروشیمی‌های کرمانشاه، شیراز، خراسان شمالی و پردیس عسلویه از بزرگترین تولیدکنندگان کود اوره پتروشیمی هستند که علت گرانی قیمت این فرآورده را افزایش قیمت گاز طبیعی اعلام می کنند.



مجتمع های پتروشیمی برای تولید کود اوره به طور مستقیم به خوراک گاز طبیعی نیاز دارند که براساس اعلام شرکت های پتروشیمی، با افزایش قیمت گاز، بهای کود اوره تولیدی این واحدها هم افزایش یافته است.



عبدالحسین بیات معاون وزیر نفت اسفند ماه سال گذشته در گفتگو با مهر با اعلام اینکه هم اکنون قیمت هر بسته 50 کیلوگری کود اوره در درب مجتمع پتروشیمی‌ها 17500 تومان است، گفته بود: عرضه گران تر از این قیمت مصوب خلاف قانون است.



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و تعاونی روستایی باید روی هر کیسه کود اوره تنها 2500 تومان دریافت کند، تاکید کرده بود: به عبارت دیگر با اختصاص یارانه هر کشاورز باید بابت یک کیسه 50 کیلوگرمی تنها 20 هزار تومان پرداخت کند.



به گزارش مهر، همزمان با تدوین طرح همسنگ‌سازی قیمت خوراک گاز و مایع پتروشیمی‌ها توسط دولت، کارشناسان از احتمال مهاجرت سرمایه‌گذاران پتروشیمی به قطر هشدار می‌دهند؛ هر چند مسئولان وزارت نفت وقوع هرگونه مهاجرت سرمایه را رد می‌کنند.