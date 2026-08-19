به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری آمریکایی «اکسیوس» در گزارشی به نقل از مسئولان آمریکایی و صهیونیستی فاش کرد که تل‌آویو پیش از اجرای تجاوز هوایی اخیر علیه فرودگاه «ابوالظهور» در شمال سوریه، مقامات کاخ سفید را از این عملیات آگاه ساخته بود.

صهیونیست‌ها به واشنگتن ادعا کرده‌اند که هدف از این حمله، ممانعت از تحرکات نظامی آنکارا و جلوگیری از ارسال سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته ترکیه به این پایگاه بوده است.

بر اساس این گزارش، در جریان این تجاوز هوایی، دست‌کم ۸ بمب به باندهای پرواز و چندین آشیانه هواپیما در این پایگاه اصابت کرده و به باندهایی که اخیراً بازسازی شده بودند آسیب وارد ساخته، اما تلفات جانی در پی نداشته است.

در همین حال، یک مقام مسئول در ترکیه هرگونه حضور نظامی این کشور در فرودگاه ابوالظهور را قویاً تکذیب کرد و گفت: «رژیم اسرائیل همواره با ساختن بهانه‌های واهی به بمباران کشورهای همسایه و بی‌ثبات‌سازی منطقه روی می‌آورد.»