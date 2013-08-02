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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۵۱

دیدار تام هنکس با دزدان دریایی در افتتاحیه فستیوال فیلم لندن

دیدار تام هنکس با دزدان دریایی در افتتاحیه فستیوال فیلم لندن

فیلم جدید پائول گرین گرس با نام "کاپیتان فیلیپس" با بازی تام هنکس فیلم افتتاحییه فستیوال بی.اف.آی لندن خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امپایر آنلاین، حاضران در افتتاحیه این جشنواره سینمایی می‌توانند تام هنکس را در نقش یک کاپیتان دریایی با نام "فیلیپس" ببینند. این کاپیتان با دزدان دریایی سومالیایی که وارد کشتی‌اش شده‌اند، مواجه می‌شود. درگیری او با دزدان دریایی به زندانی‌شدنش منجر می‌شود و همین اتفاق یک موقعیت گروگان‌گیری را ایجاد می‌کند.

این داستان بر اساس یک اتفاق واقعی ساخته شده است اما همانطور که از گرین گرس انتظار می‌رود او نگاهی متفاوت به داستان داشته است و علاوه بر ترس و شوک زندانی شدن کاپیتان داستان، بر مشکلات گروگان‌گیران نیز تمرکز دارد.

فیلم "کاپیتان فیلیپس" روز 18 اکتبر به سینماهای بریتانیا می‌رسد. فستیوال فیلم لندن از روز 9 اکتبر تا بیستم همان ماه (17 تا 28 مهر) ادامه خواهد داشت. هم هنکس و هم گرین گرس در مراسم افتتاحیه حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2108409

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