برتری هوایی ایران در برابر عراق نتیجه ابتکارات شهید بابایی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش امير سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده، معاون هماهنگ كننده نيروي هوايي كه به مناسبت 15 مرداد سالگرد شهادت سرلشكر خلبان عباس بابايي در مورد توانايي هاي راه كنشي تاكتيكي آن شهيد بزرگوار گفت: شهيد بابايي به مسائل ريز تاكتيكي، اطلاعاتي و عملياتي دقت مي كرد و با وجود آن كه وي معاون عمليات نيروي هوايي ارتش بود و الزامي به حضور فيزيكي در عمليات ها نداشت، اما به طور مستقيم در آنها شركت و دستوراتش را شخصاً و به صورت حضوري صادر مي كرد تا باعث بالا رفتن روحيه همكاراش در صحه نبرد شود.



وي همچنين در تبيين حضور فيزيكي شهيد بابايي در عمليات ها خاطرنشان كرد: ايشان به عنوان معاون عمليات نيروي هوايي نقش رهبري و فرماندهي خلبانان را بر عهده داشت و اقدامات او باعث ايجاد انگيزه براي ديگران مي شد.



معاون هماهنگ كننده نيروي هوايي ارتش همچنين با اشاره به ابتكارات اين خلبان تيزپزواز در هشت سال دفاع مقدس تصريح كرد: شهيد بابايي با شَم بالاي اطلاعاتي كه داشت، دريافته بود خلبانان عراقي در پرواز هاي شبانه ضعيف هستند ولي در مقابل، خلبانان ايراني توانايي خوبي در اين زمينه دارند لذا براي اسكورت نفت كش ها و كشتي ها، پرواز شبانه را طراحي و اجرا كرد.



امير سرتيپ نصيرزاده ادامه داد: تدابير شهيد بابايي در استفاده از جنگنده هاي اف-14 كه هنوز هم از هواپيماهاي برتر در سطح دنياست، اين هواپيما را يك نسل بالا تر بُرد.



وي در ادامه با اشاره به همكاري دونخبه برتر نيروي هوايي ارتش –شهيدان عباس بابايي و منصور ستاري- در دفاع مقدس عنوان كرد: همكاري اين دو نخبه در آن زمان باعث شده بود ما در زمينه آفند و پدافند بسيار خوب عمل كنيم و با وجود حمايت همه جانبه قدرت هاي بزرگ از عراق همواره برتري هوايي خود را حفظ نماييم.



امير سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده در ادامه با اشاره به ويژگي هاي بارز اخلاقي و شخصيتي شهيد سرلشكر خلبان عباس بابايي اظهار داشت: عباس بابايي انسان بزرگوار، صادق، پاك دامن و فروتن بود كه همواره در مقابله با زيردستان خود را بدهكار آنها مي دانست. نكته مهم ديگر خصوصيات بارز شهيد بابايي، سرسختي در مقابل دشمنان، ثابت قدم بودن در اعتقادات، روش ها و سيره زندگي اش بود.

