به گزارش خبرنگار مهر، تعاونیها میتوانند نقش مؤثری در اقتصاد کشور داشته باشند. در قانون توسعه کشور پیش بینی شده سهم تعاونیها در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد اما همچنان این عدد روی کاغذ باقی مانده است. رئیس اتاق تعاون استان تهران در خصوص اینکه چرا نسل جوان، تمایلی برای پیوستن به تعاونیها ندارند، معتقد است، با وجود ظرفیت گسترده تعاونیها در ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد مردمی، حضور نسل جوان در این بخش همچنان کمرنگ است. این فاصله، تنها یک مسئله صنفی نیست؛ بلکه یک چالش راهبردی برای آینده حکمرانی تعاون در کشور محسوب میشود.
علی رضادوست یادآور میشود، تجربه نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از تعاونیها هنوز نتوانستهاند با نیازها، سرعت و زبان نسل جدید ارتباط برقرار کنند.
تعاونیها در ایران در حوزههای مختلف کشاورزی، خدمات، بهداشت، مسکن، کار و… فعالیت دارند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران درباره تقویت کارکرد اتحادیههای کارگری و کارفرمایی در سیاستگذاری کار به خبرنگار مهر، گفت: تبدیل اتحادیهها به نهادهای سیاستگذاری شریک با اعطای حق عضویت دائمی و رسمی در شوراهای سیاستگذاری کار مثل شورای عالی کار، کمیسیونهای صنعتی، هیئتهای برنامهریزی توسعه و.... با اختیارات واقعی نه فقط مشورتی از مواردی است که باید بازطراحی شود.
وی افزود: همچنین بازنگری در قوانین تشکلهای کارگری و کارفرمایی به گونهای که انتخابات آزاد، عمومی و مستقل در سطح صنعتی، حرفهای و منطقهای انجام شود. این امر باعث افزایش اعتبار اتحادیهها در چشم دولت و جامعه میشود و از سوءاستفاده سیاسی یا اداری جلوگیری میکند.
گلپور با تاکید بر ایجاد مراکز تحقیقاتی و آموزشی مستقل درون اتحادیهها که به آنها کمک کند تا با دادههای علمی، شاخصهای اقتصادی و تحلیلهای بازار کار، در سیاستگذاری شرکت کنند، اظهار کرد: این امر شامل آموزش مهارتهای تحلیل سیاست، مذاکره، مدیریت بحران، ارتباطات عمومی و… است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران یادآور شد: البته ایجاد شوراهای مشارکتی «سهجانبه» در سطوح مختلف استانی، ملی، صنعتی، حرفهای که در آن اتحادیههای کارگری و کارفرمایی به طور مساوی در برنامهریزی، اجرا و ارزیابی سیاستهای کار مانند آموزشهای مهارتی، بازنشستگی، اشتغال جوانان مشارکت داشته باشند. این مدل در کشورهایی مانند آلمان و سوئد با موفقیت اجرا شده است.
