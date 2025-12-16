  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

یازدهمین کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری برگزار شد

بوشهر- دبیر یازدهمین کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری از رونمایی از چهار کتاب ارزشمند و معرفی آثار برتر در کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی صبح سه‌شنبه در آئین یازدهمین کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری اظهار کرد: این رویداد علمی حاصل تلاش جمعی و حمایت‌های گسترده است، در این مسیر، چهار کتاب ارزشمند معرفی و ارائه شده‌اند.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران، افزود: نتیجه تلاش سه دبیرخانه اصلی کنگره شامل دبیرخانه حوزه علمیه برادران، حوزه علمیه خواهران و دانشگاهیان، منجر به انتخاب هشت اثر برتر و یازده اثر شایسته تجلیل شده که ان‌شاءالله امروز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

دبیر یازدهمین کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری از حمایت‌های بی‌دریغ نهادها و سازمان‌های زیر تقدیر و تشکر کرد.

این دوره از کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری با محوریت معرفی ظرفیت‌های علمی، تاریخی و فرهنگی استان بوشهر و با هدف تجلیل از محققان و آثار برتر در حال برگزاری است.

