یازدهمین کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی صبح سهشنبه در آئین یازدهمین کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری اظهار کرد: این رویداد علمی حاصل تلاش جمعی و حمایتهای گسترده است، در این مسیر، چهار کتاب ارزشمند معرفی و ارائه شدهاند.
وی با قدردانی از دستاندرکاران، افزود: نتیجه تلاش سه دبیرخانه اصلی کنگره شامل دبیرخانه حوزه علمیه برادران، حوزه علمیه خواهران و دانشگاهیان، منجر به انتخاب هشت اثر برتر و یازده اثر شایسته تجلیل شده که انشاءالله امروز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
دبیر یازدهمین کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری از حمایتهای بیدریغ نهادها و سازمانهای زیر تقدیر و تشکر کرد.
این دوره از کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری با محوریت معرفی ظرفیتهای علمی، تاریخی و فرهنگی استان بوشهر و با هدف تجلیل از محققان و آثار برتر در حال برگزاری است.
