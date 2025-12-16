  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

دیپلمات چینی: ژاپن به مسیر اشتباه حمایت از تایوان ادامه ندهد

یک دیپلمات چینی از نخست‌وزیر ژاپن خواست به مسیر اشتباه حمایت از جدایی‌طلبان تایوان ادامه ندهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینادیلی، فُو کونگ سفیر چین در سازمان ملل، از سانائه تاکایچی نخست‌وزیر ژاپن خواست تا اظهارات خود درباره تایوان را پس بگیرد و از ادامه دادن به مسیر اشتباه خودداری کند.

وی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: در حالی که جامعه بین‌المللی به بازاندیشی در تاریخ و برنامه‌ریزی برای آینده مشغول است، ادعای نخست‌وزیر ژاپن درباره تایوان، غیرقابل قبول است.

سفیر چین از نخست وزیر ژاپن خواست تا تحولات جنگ جهانی دوم درس بگیرد.

چین، اخیراً شیکرو ایوازاکی رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش ژاپن را به خاطر ارائه کمک نظامی به تایوان تحریم کرد.

مردم ژاپن نگران هستند که اظهارات نخست وزیر غرب گرای این کشور، موج جدیدی از تنش و رقابت‌های تسلیحاتی و نظامی در منطقه شرق آسیا را دامن بزند.

نخست وزیر ژاپن، چین را تهدید کرده و گفته بود که حمله به تایوان، موجودیت ژاپن را به مخاطره می‌اندازد و ممکن است به مداخله نظامی توکیو منجر شود.

چین خواستار عقب نشینی نخست وزیر ژاپن از این اظهارات شده و از شهروندان خود خواسته است تا از سفر به ژاپن خودداری کنند. این تصمیم چین به لغو گسترده سفر شهروندانش به این کشور آسیایی منجر شده و می‌تواند ضرر اقتصادی هنگفتی به ژاپن وارد کند.

