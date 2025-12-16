  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

لزوم تدوین راهبردهای یکپارچه در مسیر تقویت فعالیت‌های دینی در کردستان

سنندج- مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان بر لزوم شناسایی ظرفیت‌ها و تدوین راهبردهای یکپارچه در مسیر تقویت فعالیت‌های دینی و فرهنگی در سطح استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ایوب احمدپور صبح سه شنبه در جلسه شورای معاونین مرکز بزرگ اسلامی کردستان در سنندج برگزار شد، هدف از برگزاری این نشست را برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد هماهنگی نهایی برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر چهارمین نشست مسئولان مراکز بزرگ اسلامی استان عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت این گردهمایی گفت: نشست مسئولان شهرستان‌ها، فرصت مغتنمی برای بررسی عملکردها، شناسایی ظرفیت‌ها و تدوین راهبردهای یکپارچه در مسیر تقویت فعالیت‌های دینی و فرهنگی در سطح استان است.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان افزود: تحقق اهداف کلان مرکز، مستلزم وحدت رویه و تعامل مؤثر میان تمامی معاونت‌هاست و هر یک از بخش‌ها باید با همکاری و هم‌افزایی، زمینه برگزاری منسجم و ثمربخش این نشست را فراهم کنند.

احمدپور با تأکید بر نقش این نشست در ارتقای انسجام سازمانی تصریح کرد: هم‌افزایی میان مراکز بزرگ اسلامی شهرستان‌ها می‌تواند به تقویت همبستگی، انسجام فکری و هماهنگی عملی در فعالیت‌های دینی منجر شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود برگزاری این نشست، زمینه‌ساز تحولی مثبت در ساماندهی و اثرگذاری برنامه‌های دینی و فرهنگی در سراسر استان کردستان باشد.

