به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ایوب احمدپور صبح سه شنبه در جلسه شورای معاونین مرکز بزرگ اسلامی کردستان در سنندج برگزار شد، هدف از برگزاری این نشست را برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد هماهنگی نهایی برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر چهارمین نشست مسئولان مراکز بزرگ اسلامی استان عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت این گردهمایی گفت: نشست مسئولان شهرستان‌ها، فرصت مغتنمی برای بررسی عملکردها، شناسایی ظرفیت‌ها و تدوین راهبردهای یکپارچه در مسیر تقویت فعالیت‌های دینی و فرهنگی در سطح استان است.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان افزود: تحقق اهداف کلان مرکز، مستلزم وحدت رویه و تعامل مؤثر میان تمامی معاونت‌هاست و هر یک از بخش‌ها باید با همکاری و هم‌افزایی، زمینه برگزاری منسجم و ثمربخش این نشست را فراهم کنند.

احمدپور با تأکید بر نقش این نشست در ارتقای انسجام سازمانی تصریح کرد: هم‌افزایی میان مراکز بزرگ اسلامی شهرستان‌ها می‌تواند به تقویت همبستگی، انسجام فکری و هماهنگی عملی در فعالیت‌های دینی منجر شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود برگزاری این نشست، زمینه‌ساز تحولی مثبت در ساماندهی و اثرگذاری برنامه‌های دینی و فرهنگی در سراسر استان کردستان باشد.