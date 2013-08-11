بازگشت آرامش به مناطق مختلف لاذقیه/ مهندس مخابراتی جبهه النصره به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، با وجود برقراری آرامش نسبی در سوریه در روزهای تعطیلی عید فطر، اما همچنان برخی گروههای تروریستی به اقدام شنیع خود علیه شهروندان سوری ادامه می دهند.

- ارتش سوریه در ادامه پیگرد گروههای تروریستی "ابوالحطاب التونسی" مهمترین مهندس مخابراتی جبهه النصره را به هلاکت رساند.

- یک کاروان حامل تسلیحات تروریستها در جاده حلب به الرقه هدف حمله ارتش سوریه قرار گرفت و اکثرا آنها منهدم شد.

- یکی از سرکردگان گروه تروریستی ابوحذیفه التونسی در منطقه استربه در حومه لاذقیه به هلاکت رسید.

- سه نفر از شهروندان منطقه الدخانیه در حومه دمشق در پی حمله خمپاره ای تروریستها کشه شدند.

- "ابو اسامه اللیبی" یکی از سرکردگان گروههای تروریستی منطقه الحویقه دیرالزور در درگیری با ارتش سوریه به هلاکت رسید.

- نیروهای امنیتی سوریه در ادامه عملیات خود در لاذقیه آرامش را به نقاط مختلف آن بازگرداندند.