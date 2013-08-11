به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی الحدث، نیروهای ارتش ترکیه اخیرا در لباس اعضای جبهه تروریستی النصره وارد شمال حلب شده اند.

بنابراین گزارش، نیروهای ارتش ترکیه در هنگام ورود به خاک سوریه از یونیفرم و لباسهای مخصوص تروریستهای النصره استفاده می کرده اند تا شناسایی نشوند.

نیروهای ارتش ترکیه در منطقه بنی زید که به مناطق شیخ مقصود و الاشرفیه اشراف دارد، مستقر شده اند. الاشرفیه و شیخ مقصود دو نقطه اصلی تمرکز کردهای سوری در شمال حلب محسوب می شود.

منابع آگاه اعلام کردند: که نیروهای ترکیه بین 150 تا 200 نفر بوده اند و به همراه خود تسلیحات سبک و سنگین حمل می کرده اند.

ناظران سیاسی معتقدند ورود ارتش ترکیه به شمال سوریه به معنای فرماندهی آنها بر عملیات مشترک نیروهای ارتش آزاد و جبهه النصره علیه کردها خواهد بود.

از سوی دیگر، منابع خبری از مرگ "ابومالک الشهری" معروف به "بن لادن سوریه" در شمال لاذقیه خبر می دهند. "ابومالک الشهری" دارای تابعیت سعودی بوده و از مدتها پیش به عنوان یکی از سرکردگان گروه تروریستی القاعده در عراق و سوریه فعالیت می کرده است.

وی مسئول اکثر قتل و کشتار دسته جمعی مردم و نیروهای ارتش سوریه محسوب می شد که روز گذشته (شنبه) در درگیری با ارتش سوریه در شمال حلب به هلاکت رسید.

منابع خبری اخیرا تصاویری از این تروریست سعودی منتشر کرده اند.