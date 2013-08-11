نایب قهرمانی ایران با 18 مدال رنگارنگ/ گذر مردان ایرانی از دیوار چین  

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ووشو جوانان ایران که دو سال قبل در شانگهای چین با کسب 20 مدال عنوان نایب قهرمانی آسیا را به خود اختصاص داده بود هفتمین دوره را با دو مدال کمتر و بازهم همان نایب قهرمانی به پایان برد. نکته مهم در این بین برتری تیم پسران کشورمان در مبارزات ساندا می باشد.

در این بخش 12 مدال در دو رده پسران و دختران بین کشورها توزیع شد که چینی‌ها شش طلا ، ایران چهار طلا، ویتنام و هنک کنگ نیز هر کدام یک طلا کسب کردند. اما در بخش مردان چین تنها سه طلا کسب کرد و تیم ایران چهار مدال، این برای اولین بار در تاریخ ووشو جهان است که یک کشور بیش از چینی ها در یک رده مدال طلا کسب می کند و اگر مدالهای مردان و زنان جداگانه محاسبه می شد تیم ایران به عنوان قهرمانی دست پیدا کرده بود.

این دوره از مسابقات پنجشنبه 17 مردادماه به میزبانی فیلیپین در مانیل آغاز شد که در نهایت چینی ها عنوان قهرمانی را از آن کردند و تیم ملی کشورمان موفق شد عنوان نایب قهرمانی را در بخش ساندا از آن خود کند. این تیم هر چند دو مدال کمتر از دوره قبل به دست آورد ولی یک نقره و یک برنز بیشتر از رقابتهای شانگهای باعث مرغوبیت بهتر مدالهای کشورمان در مانیل شد.

جوانان ایران سال 2011 در شانگهای چین صاحب 6 مدال طلا، 4 نقره و 10 برنز شدند و در این دوره 7 طلا، 5 نقره و شش کیب کردند و مقام تیمی هم در بخش ساندا نایب قهرمانی بود.

مدالهای تیم ایران را در بخش تالو هانیه رجبی صاحب يک طلا ،2 برنز در فرمهای "گون شو"، "چانگ چوان" و "دائوشو" ،محمد رضا عزیزخانی يک مدال طلا در فرم "نن گون" ، کوثر رفیعیان یک طلا در فرم "گون شو" ،نفیسه پور گنجی یک مدال نقره در فرم "چانگ چوان" ، تیم 2 نفره دوئیلین متشکل از هاینه رجبی و نفیسه پور گنجی یک نقره محمد علی مجیری یک نشان نقره در فرم "چیانگ شو" ، زهرا کیانی یک نقره در فرم "جین شو" و یک نشان برنز در "فرم چانگ" چوان ، سپیده شاکریان یک برنز در فرم "نن گون" ، طاها بدیعی یک نشان برنز در فرم "دائو شو" کسب کردند.