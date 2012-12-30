کارخانه سرب و روی زنجان باید منتقل شود

فیروز احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در رابطه با بحث سرب و روی اقدامات خوبی انجام شده و بیش از این بر موضوع انتقال سرب و روی برنامه و راهکارهای مناسب انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: موانع آلودگی کارخانه سرب و روی بررسی شده است و بزودی با انجام اقدامات انجام شده مشکل انتقال کارخانه سرب و روی حل خواهد شد.



معاون امنیتی سیاسی استانداری زنجان، انتقال کارخانه سرب و روی را هدف اصلی مسئولین استانی یاد کرد و گفت: سلامت مردم برای دولت مهم است و در این راستا اقدامات خوبی را انجام خواهد داد.



احمدی تاکید کرد: با خرید تجهیزات جدید در حال حاضر مشکل جدی در حوزه آب وجود ندارد.



وی در ادامه افزود: در گذشته یک سری پیش بینی هایی انجام شده ولی متاسفانه انجام نشده و کوتاهی در این امر شده ولی امروز باید به طور جدی به این امر پرداخته شود.



معاون امنیتی سیاسی استانداری زنجان در ادامه یادآور شد: مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی در حال پیگیری آلودگی های این کارخانه است و به زودی این کارخانه تعیین تکلیف خواهد شد.



احمدی با تاکید بر اینکه رسانه ها با بیان واقعیت ها نسبت به رفع مشکلات اقدام کنند افزود: رسانه ها باید نگرانی مردم را رفع کنند.



معاون امنیتی سیاسی استانداری استان زنجان گفت: بیشترین تولید سرب و روی در این استان است بنابراین باید مدیران این کارخانه به امر تجهیزات درست و ایمنی این کارخانه توجه کنند و به سلامت مردم توجه کنند.



احمدی گفت: رسانه ها پای کار بیایند و بر این موضوع توجه جدی داشته باشند.

وی ادامه داد: هدف اصلی و نهایی سلامتی و آرامش مردم است و دولت هم بر این امر توجه جدی دارد.