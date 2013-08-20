به گزارش خبرنگار مهر، عالیه شکر بیگی عصر سه شنبه درجلسه آسيب شناسي مشكلات دختران در سازمان بهزيستي استان زنجان افزود: سن آسيب های اجتماعی در دختران به مقطع تحصيلي راهنمايي تنزل پیدا كرده است و این اصلا خوب نیست.

وی با بیان اینکه بلوغ زود رس و کاهش سن روابط بین دختر و پسر امنیت و سلامت خانواده ها را تهدید می کند اظهار داشت: روابط بين دختر و پسر از مهم ترين آسيب هاي پيش روي دختران است و در این راستا باید به مسائل فرهنگی در جامعه توجه شود تا جوانان آگاه شوند.

مدیر کار گروه زنان و مناسبات خانواده انجمن جامعه شناسان ایران، بازنگری در امور جاری كشور را ضروری دانست و افزود: متاسفانه در ایران از هم گسيختگی نظام فرهنگی بسیار مشهود است چرا که فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی مورد هجمه قرار گرفته است.

شکر بیگی یاد آورشد: بسیاری از آسیبهای اجتماعی ما عدم زمینه سازی برای ورود نو گرایی و تجدد گرایی در ایران است .

مدير كارگروه زنان و مناسبات خانواده انجمن جامعه شناسان ايران گفت: اكنون شكاف بين نسلي مانع برقراري ارتباط بين والدين و فرزندان شده است.

شکر بیگی یاد آورشد: خانواده ها نقش اساسي را در تربيت فرزندان و شكل گيري شخصيت آن ها بر عهده دارند بنابراين براي رفع مشكلات موجود در جامعه بايد آسيب شناسي مشكلات خانواده ها مورد بررسی قرار گیرد

وی در ادامه افزود: متاسفانه در ايران پژوهش هاي جامعه شناسي كاربردي نمي شود و این امر مورد بی توجهی قرار گرفته است .

مدير كارگروه زنان و مناسبات خانواده انجمن جامعه شناسان ايران تصریح کرد: بايد آسيب هاي اجتماعي به جد مورد توجه قرار گیرد چرا كه اين آسيب ها اگر در ابتدا ریشه کن نشود باعث تقویت هجمه های فرهنگی دشمن می شود.

شکر بیگی تصریح کرد: جامعه سالم حاصل خانواده سالم است اما متاسفانه آسيب های اجتماعی باعث کمرنگ تر شدن ارزش خانواده ها شده است .

وی گفت: در چنين جامعه اي ماهواره ها و رسانه های غربی براي ازبين بردن آرامش خانواده ها كمين کرده اند که باید دستگاه های فرهنگی ودینی و رسانه ها زودتر وارد عرصه های کاربردی شوند چرا که سستی در این کار باعث می شود جامعه به سمت بی ثباتی و ناهنجاری رود.

مدير كارگروه زنان و مناسبات خانواده انجمن جامعه شناسان ايران گفت: مذهب عامل مهم و پیشگیری کننده در آسیبهای اجتماعی است.