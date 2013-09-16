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۲۵ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۱۸

سرپرست هیئتهاي ورزشي كارگران خوزستان منصوب شد

سرپرست هیئتهاي ورزشي كارگران خوزستان منصوب شد

اهواز - خبرگزاری مهر: عباس علواني به عنوان سرپرست هیئتهاي ورزشي كارگران خوزستان منصوب و مشغول به كار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفي كارخانه سرپرست فدراسيون ورزش كارگري جمهوري اسلامي ايران در حكمي عباس علواني را به عنوان سرپرست هيئتهاي ورزشي كارگران خوزستان منصوب كرد.

در حكم عباس علواني آمده است: با عنايت به پيشنهاد مدير كل محترم تعاون،كار و رفاه اجتماعي خوزستان به موجب اين حكم به سمت سرپرست هيات هاي ورزشي كارگران خوزستان منصوب مي شويد. اميد است با اتكال به خداوند متعال و با توجه به تعهد ، تخصص و تجارب جناب عالي، در پيشبرد اهداف اين فدراسيون موفق و مويد باشيد.

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش کارگری یکی از پر رونق ترین بخش های ورزش در استان خوزستان به شمار می رود که همواره با حضور کارگران استان شاهد برگزاری مسابقات ورزشی هستیم.
 

کد مطلب 2136736

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