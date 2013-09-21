مدارس تربت حیدریه پذیرای 31هزار دانش آموز در آغاز سال تحصیلی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دهقان عصر شنبه در نشست خبری که به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید برگزار شده بود، اظهار کرد: سال تحصیلی جدید با ورود 3هزار و 600دانش آموز کلاس اولی در 165کلاس درس با برگزاری جشن شکوفه ها در تربت حیدریه آغاز می شود.

رئیس آموزش و پرورش تربت حیدریه اظهار کرد: امسال آموزش و پرورش تربت حیدریه جشن یکصد سالگی خود را برگزار می کند که در این راستا ستادی تشکیل شده است و با فراخوان تاکنون یکصد شخصیت علمی، کشوری و جهانی از جمله دکتر قویدل از چهره های ماندگار در علم زمین شناسی، دکتر محسن زاده پدر مخابرات ایران، پروفسور دانشگر در معماری، پروفسورعلیزاده در کشاورزی، استاد قهرمان و چندین چهره سرشناس دیگر که همه از تحصیلکردگان این آموزش و پرورش هستند شناسایی و به جشنی که در روز نهم دی ماه همزمان با سالروز سقوط رژیم پهلوی در تربت حیدریه برگزار خواهد شد، دعوت شده اند.

دهقان گفت: امسال برای اولین بار موزه رجال و مشاهیر فرهنگی تربت حیدریه در قالب غرفه های شهدای فرهنگی، مولفین، هنرمندان، قهرمانان، مبتکرین و مخترعین، واقفین و معلمان نمونه استانی و کشوری بزودی راه اندازی خواهد شد، همچنین اولین نگارخانه تربت حیدریه در آموزش و پرورش به نام نگارخانه فرهنگ در نیمه اول مهرماه سال جاری افتتاح می شود.

وی تصریح کرد: در سال جاری 62 کلاس درس را با اعتباری حدود 23 میلیارد و 500میلیون ریال به فضای آموزشی شهر اضافه شد و 4 پروژه خیر ساز شامل سالن ورزشی، نمازخانه و کلاس درس با 50 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است، همچنین در حال حاضر نیز خیرین برای ساخت چند پروژه آموزشی وارد کار شده اند.

رئیس آموزش و پرورش تربت حیدریه با اشاره به اینکه با وجود همه این ساخت و سازها باز هم آموزش و پرورش با کمبود فضای آموزشی مواجه است افزود: با توجه به قدمت برخی مدارس شهرمجبور شده ایم آنها را تخریب یا مقاوم سازی کنیم و از این رو علی رغم میل باطنی هنوز هم 25مدرسه ابتدایی دو نوبته داریم.

دهقان تصریح کرد: آموزش و پرورش تربت حیدریه در سال تحصیلی جدید متعهد شده است که در30 درصد مدارس ابتدایی نظام 3-3که ابتدایی را به دو مقطع تقسیم می کند اجرا کند.

وی افزود: در 6ماهه اول سال جهش خوبی در اخذ مجوز مدارس نمونه دولتی داشتیم بطوری که دو دبیرستان نمونه دولتی به مدارس افزوده شد و جمع این مدارس در تربت حیدریه به عدد هفت رسید.

رئیس آموزش و پرورش تربت حیدریه اظهار کرد: دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان تربت حیدریه درسال سوم رشته تجربی در بین مدارس استان مقام اول را کسب کرد و نیز در رشته های علوم انسانی، ریاضی فیزیک و تجربی در مقطع متوسطه میانگین رشد 27درصدی را در سال گذشته شاهد بوده ایم.

دهقان گفت: در سال تحصیلی جدید 58برنامه و طرح براساس اسناد بالا دستی سند تحول بنیادین تدوین و اجرا خواهد شد.