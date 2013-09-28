علی قنبری در گفتگو با مهر در مورد صحبت‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز گفت: یکی از وظایف بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات نرخ ارز در بازار است؛ در عین حال تقویت پول ملی و کنترل تورم از دیگر وظایف بانک مرکزی است و معمولا رئیس کل بانک مرکزی با توجه به این عوامل در مورد مسائلی مانند نرخ ارز اظهارنظر می کند.

این استاد دانشگاه و اقتصاددان با بیان اینکه توجه به صادرات غیرنفتی باید مورد توجه مسئولان اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی باشد، تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی در صحبت‌های اخیر خود بر روی توسعه صادرات غیرنفتی تاکید داشته است، اما از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش عمده ای از درآمدهای دولت از محل فروش ارز است، به همین دلیل بانک مرکزی راغب به کاهش نرخ ارز نیست.

وی تاکید کرد: این اظهارات تنها عامل افزایش نرخ ارز در بازار در ایامی که صحبت‌های وی منتشر شد، نبوده است، بلکه سایر عوامل از جمله جو روانی، روابط ایران و آمریکا و شرایط جدید جهانی بر قیمت‌ها تاثیرگذار است، اما به هر حال انتظار نبود که رئیس کل بانک مرکزی غیر حساب شده اظهارنظر کند و بهتر بود با توجه به مکانیزم بازار و شرایط اقتصادی این اظهارات بیان نمی شد.

عضو اسبق شورای پول و اعتبار افزود: انتقاداتی که طی چند روز اخیر به رئیس کل بانک مرکزی شده، به این دلیل است که وی به برخی از وظایف خود مانند کنترل نرخ تورم، حفظ ارزش پول ملی یا نوسانات نرخ ارز توجهی نداشته و از نظر اقتصاددانان این نوع برخورد عجولانه است.

وی به رئیس کل بانک مرکزی توصیه کرد که از طریق ابزارهای کنترلی و نظام بازار، نرخ ارز را تنظیم کند و به وظایف ذاتی رئیس کل بانک مرکزی مانند حفظ ارزش پول ملی، کنترل نرخ تورم و غیره بپردازد.