تندیس شهید سرلشكر خلبان جدی در اردبیل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که بعد از ظهر یکشنبه برگزار شد، شهردار اردبیل طی سخنانی گفت: طراحی، اجرا و نصب تندیس و ماکت هواپیمای شهید غفور جدی خلبان اردبیلی از یک سال پیش آغاز شده بود.

صدیف بدری با بیان اینکه برای اجرای این طرح دو میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است، ادامه داد: برای اجرای این طرح ماندگار که یکی از مطالبات مردمی بود، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان ها و نهادهای انتظامی و نظامی و... مشارکت داشتند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس افزود: آرامش، امنیت و پیشرفت امروز کشور در تمام زمینه ها مرهون شهدا، ایثارگری جانبازان و رزمندگان بوده و در همه حال مدیون صبر و تحمل و استقامت خانواده معظم شهدا هستیم.

شهدار اردبیل با تاکید بر لزوم توسعه و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه یادآور شد: شهید غفور جدی یکی از حماسه سازان دفاع مقدس بوده و باید یاد و خاطره این شهید در اذهان باقی بماند.

وی همچنین با اشاره به افتتاح 20 پروژه مناطف 1 و 2 شهرداری اردبیل همزمان با برگزاری آیین رونمایی از تندیس و ماکت هواپیمای شهید سرلشکر خلبان غفور جدی اردبیلی تاکید کرد: این طرح های اجرایی و عمران شهری با اعتباری بالغ بر 250 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

بدری با بیان اینکه از هفته دولت تا هفته دفاع مقدس شهرداری اردبیل طرح افتتاح پروژه های شهری را در دستور کار قرار داده بود، متذکر شد: در این چهار هفته 66 طرح بزرگ عمرانی و بیش از 300 طرح کوچک در حوزه های مختلف و مناطق چهارگانه با اعتبار 635 میلیارد ریالی افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گفته وی امروز نیز 13 پروژه منطقه یک با اعتباری بالغ بر 110 میلیارد و 300 میلیون ریال و تعداد 10 پروژه واقع در منطقه دو شهرداری اردبیل با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال بهره برداری شد.

رشادت های رزمندگان اردبیل در دوران جنگ فراموش نشدنی است

بدری عنوان کرد: این پروژه ها در زمینه اجرای فضای سبز، خیابان کشی، اصلاح معابر، طرح های عمرانی، آسفالت ریزی، اجرای میادین و... تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل نیز در این مراسم اردبیل را مرکز تشیع و سرزمین شهدا و مردان بزرگی همچون غفور جدی، شاپور برزگر، خدنگی، ظهیرنژاد و... دانست و ادامه داد: اردبیل دلاور مردان بی نظیری را د رهشت سال دفاع مقدس تقدیم انقلاب و نظام کرد.

سردار جلیل بابازاده با بیان اینکه اردبیل در طول جنگ بیش از سه هزار و 400 شهید داشت، یادآور شد: رشادت های رزمندگان این استان در قالب تیپ 40 ارتش و گردان های حضرت ابوالفضل و حضرت قاسم (ع) در عملیات های مختلف از یاد نخواهد رفت.

یکی از همرزمان غفور جدی در دوران دفاع مقدس نیز در این مراسم با ذکر خاطراتی، شهادت را تنها حق غفور جدی اردبیلی دانست و افزود: غیر از شهادت حق غفور هیچ چیزی نبود.

حیف بود که غفور شهید نشود

امیر توانگریان با بیان اینکه غفور عاشق خدا، وطن، شرف و ناموس ایرانی خود بود، متذکر شد: این شهید از مظاهر دنیوی خلاص شده بود و چیزی جز معنویات نمی دید، حیف بود که غفور شهید نشود.

وی با بیان اینکه قدر غفور را باید بیش از اینها درک کرد، چنانچه مردم اردبیل با درک این مهم امروز تندیس و ماکت هواپیمای او را رونمایی می کنند، تاکید کرد که غفور جدی همچنان در یادها و قلب ها خواهد ماند و اندیشه و باورهای او از این آب و خاک پاسداری خواهند کرد.

در پایان این مراسم تندیس شهید سرلشكر خلبان جدی اردبیلی و ماکت هواپیمای اف 4 در میدان ایثار سابق که پس از این به میدان شهید جدی تغییر نام داد، توسط مادر این شهید اردبیلی و از دلاور مردان هشت سال دفاع مقدس پردا برداری شد.

در این مراسم امیر برخوردار جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز لوح سپاس و تقدیر فرمانده نیروی هوایی کشور را به مادر شهید خلبان غفور جدی اهدا کرد.

خلبان شهید غفور جدی اردبیلی در سال 1324 در شهرستان اردبیل متولد شد و در سال 1346 با طی مراحل تحصیلی به استخدام نیروی هوایی درآمد و پس از طی مراحل مقدماتی برای گذراندن دوره عالی به آمریکا اعزام شد و با اخذ مدرک دانشنامه کارشناسی و طی دوره تاکتیکی هواپیمای جنگنده بمب افکن فانتوم یا اف 4 به ایران بازگشت .

وی پس از طی دوره های مختلف و انجام ماموریت در قالب آموزش خلبانان، در آغاز جنگ برای دفاع از میهن اسلامی داوطلب و هواپیمایش در آخرین ماموریت خود برای انهدام قدرت زرهی و نیروهای عراقی در روز هفدهم 1359 مورد اصابت موشک دشمن قرار می گیرد و به دلیل باز نشدن چتر نجات خود پس از ترک هواپیما، با برخورد به زمین به شهادت می رسد.