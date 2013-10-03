سقف خانه گوهرالزمان قوامی ربوده شد/اولین کتابخانه رایگان کشور قربانی رفتارهای غیرفرهنگی

سقف خانه گوهرالزمان قوامی ربوده شد/ سارقان در کمین خانه قاجاری

خانه گوهرالزمان قوامی یکی از خانه های دوره قاجاری در شیراز به شمار می آید که به ثبت ملی نیز رسیده است. این خانه تاریخی که اکنون مالک شخصی دارد یکی از بناهای تاریخی مجموعه قوامی در شیراز به حساب می آید که از نظر تاریخی و معماری ارزشهای بالایی دارد.

اما اکنون خبر رسیده که سقف نفیس خانه گوهرالزمان قوامی به سرقت رفته و این بنا، یکی از اجزای ارزشمند خود را از دست داده است.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: تقریبا یک هفته ای بود که از این خانه ارزشمند تاریخی سرقت میشد که درنهایت اواخر هفته گذشته سقف خانه به سرقت رفت.

مسعود منیعاتی با اشاره به اینکه ظرف دو سال گذشته سرقتهای متعددی از این خانه تاریخی رخ داده، بیان کرد: در این خصوص باید متذکر شد که باید تکلیف نفایس ملی که مالک آن خصوصی است مشخص شود که از لحاظ قانونی زمانی که مالک، بنای خود را به حال خود رها کند و در پی این امر بنا مورد آسیب یا سرقت قرار گیرد مسئولیت این رویداد با چه کسی است.

اولین کتابخانه رایگان کشور قربانی رفتارهای غیرفرهنگی/ مردم کتابها را برنگرداندند

کتابخانه رایگان شبانه روزی شیراز روزی قرار بود فرهنگ کتابخوانی را ترویج کند اما مردم کتابهای امانتی را هیچوقت پس نیاوردند تا این فرضیه مطرح شود که باید در وهله اول فرهنگ امانتداری نهادینه شود. شیشه های کتابخانه نیز شکسته شد که اولین کتابخانه رایگان کشور قربانی رفتارهای غیر فرهنگی باشد.

در سال 89 بود که مدیر انتشارات نوید شیراز طرحی را به مرحله اجرا گذاشت که بتواند فرهنگ کتابخوانی را در بین مردم شیراز به عنوان پایتخت فرهنگ و ادب این سرزمین ترویج کند.

داریوش نویدگویی بر اساس این طرح کتابخانه رایگانی را در قالب یک کیوسک شیشه ای در نزدیکی آرامگاه حافظ ایجاد کرد که در آن کتابهای مختلف گذاشته میشد و مردم می توانستند بدون اینکه مانند کتابخانه های معمول، ثبت نام کرده و کارت عضویت داشته باشند یا پولی بابت امانت کتاب بپردازند، کتاب مورد علاقه خود را از این کیوسک برداشته و پس از مطالعه به کیوسک برگردانند.

غفلت از ظرفیتهای گردشگری غار خفاش دهلران/ زمینه حضور گردشگران فراهم شود

غار خفاش شهرستان دهلران به عنوان تنها غار خفاش کشور، یکی از پدیده های نادر طبیعی است که تاکنون برای علاقمند به طبیعت گردی ناشناخته مانده است.

این غار طبیعی حدود یک کیلومتر از چشمه های آبگرم شهرستان دهلران فاصله دارد و غار خفاش دهلران یکی از غارهای تاریخی عصر غارنشینی است که بعدها به زیستگاه خفاش‌ها تبدیل شده است.

موضوع مورد توجه در این غار وجود تودة عظیم و ضخیم فضلة خفاش در کف غار است که طی هزاران سال پدید آمده است و کشاورزان از آن برای تقویت زمین‌های زراعی استفاده می‌کنند.

غار خفاش دهلران حدود 265 متر طول دارد و دارای استالاکیتها و استالاکمیتهای فراوانی است و ده ها گونه از خفاش دمدار- خفاش بال پهن در آن زندگی می کنند و این غار بسیار حائز اهمیت است.

علی دارابیکارشناس گردشگری استان ایلام در این باره به خبرنگار مهر گفت : غار طبيعي مژاره، غار طبيعي خفاش، چشمه هاي آب گرم دهلران، مناظر طبيعي سراب آبدانان، تنگ بهرام چوبينه، آبشار ماربره و دره ييلاقي کلم بدره در دره شهر، طبيعت شيروان چرداول، تفرجگاه هاي جنگلي کنارسر مهران و شکارگاه شرازول ايوان و طبيعت کنار آن، ديگر جلوه ها و مناطق طبيعي استان ايلام هستند که نمونه هاي آن را کمتر مي توان در غرب کشور جستجو کرد.

تراژدی بی پایان آبگرفتگی/ خانه بدوشی اهالی گرجی محله بهشهر

در حالي كه مردم روستاي گرجي محله در يك روز پر كار از كار كشاورزي مي رفتند كه استراحتي در منازلشان انجام دهند ناگاه بارش شديد باران و جاري شدن سيل آرامش آنان را به هم ريخت و آنان را گرفتار خيابان و محله هاي اين روستا كرد.



متاسفانه تراژدي آبگرفتگی و سيل در مازندران تمامي ندارد و هر بار يك نقطه از اين استان گرفتار سيل و سيلاب مي شود در حالي كه مي توان با تخصيص اعتبارات مناسب، رسيدگي به آبراهه ها و جلوگيري از فرسايش خاك كه عمده ترين دلايل سيل در منازندران است از وقوع سيل در مناطق مختلف جلوگيري كرد.

بسیاری از زیر‌ساخت‌ها در استان مازندران در اثر وقوع سیل از بین رفته‌اند این در حاليست که پیش‌یری از وقوع چنین بلایایی به مراتب کم‌هزینه‌تر از درمان آن است.

ليلا آهنگري يكي ازساکنان گرجی محله بهشهر که منزل مسکونی اش دچار آبگرفتگی شد، مي گويد تمام زندگي من با سيل از بين رفته است و آب و گل و لاي زندگي مرا فرا گرفته است.

وي ادامه داد: ديگر چيزي براي زندگي كردن ندارم، نه گازي، نه يخچالي و نه چيزي كه بتوان با آن زندگي كرد و وجود گل و لاي در خانه همه ما را با مشكل روبرو كرده است.

انسداد شش ماهه یکی از زیباترین جاده های ایران/ آب 14 کیلومتر از جاده را تخریب کرد

اگر در ایران به لیست جاده های منحصر به فرد سری بزنید جاده کویری شهداد - نهبندان که از اعماق یکی از بزرگترین کویرهای دنیا می گذرد را می توانید ببینید. در لیست جاده های دیدنی و منحصر به فرد در کنار نام جاده چالوس، هراز و گردنه حیران نام این جاده که عمری طولانی نیز ندارد دیده می شود.

در این میان جاده اسالم به خلخال، جاده بریس در بندر چابهار نیز در جمع جاده های منحصر به فرد ایران قرار دارند، ارتفاع زیاد، جنگلی بودن، مه آلود و ساحلی بودن این جاده ها از جمله دلایل شهرت آنان است اما شهرت جاده شهداد در استان کرمان به گذر این جاده از میانه یکی از مخوف ترین کویرهای جهان است که زیبایی های منحصر به فردی دارد.

اما اردیبهشت ماه سال جاری بود که در پی بارندگی های بهاری در استان کرمان بسیاری از شهرستاهای کرمان دچار سیلاب شدند در این میان بخش شهداد که در سال جاری با افزایش بارندگی قابل توجهی نیز مواجه شد نیز سیلاب را تجربه کرد.

در واقع رودخانه شور در عمق کویر لوت طغیان کرد و کیلومترها از جاده شهداد نهبندان را دچار خسارت جدی کرد به طوریکه در ساعات اولیه سیلاب جاده بسته شد اما نکته عجیب اینکه این جاده از همان زمان تا کنون که مهرماه است بسته شده است!

روایت تکان دهنده از فقر دانش آموزان بومهنی/ وضع بد اقتصادی 4000 دانش آموز در پردیس

رئیس آموزش و پرورش شهرستان پردیس در جشن عاطفه های این شهرستان روایت تکان دهنده ای از فقر دانش آموزان بومهنی عنوان کرد و گفت: چهار هزار دانش آموز در شهرستان پردیس در وضع بد اقتصای به سر می برند.

وی با شرح یکی از خاطرات خود طی سالهای اخیر در مدارس شهرستان پردیس افزود: چندی پیش برای بازدید از مدرسه ای در روستای "باغکمش" – از توابع بخش بومهن شهرستان پردیس – به این روستا رفتیم.

این مسئول ادامه داد: در حین آن بازدید متوجه دانش آموزی با حرکات غیرعادی شدم تا جایی که او حتی توان نشستن را نداشت، قبل از نواختن زنگ تفریح از آن دانش آموز خواستم تا در کلاس بماند، او در پاسخ به این پرسش که صبحانه چه خورده ای گفت که ما اصلاً صبحانه نمی خوریم.

سلیمانی فر اضافه کرد: در بررسی بیشتر از این خانواده دریافتیم که آنها غیر از حذف صبحانه از وعده های غذایی، برای ناهار و شام، نان خشک را در آب نرم کرده و مصرف می کنند، در آن خانه هشت دانش آموز دختر در بدترین شرایط اقتصادی زندگی می کردند.

صنعت سینما در قزوین در آستانه تعطیلی/ کورسوی چراغ سینما مهتاب رو به خاموشی

سالهاست سينماي ايران از مشكلات فراواني رنج مي برد، اين مشكلات موجب شده تا رفته رفته هنر هفتم كه از قدمت طولاني در ايران برخوردار است مخاطبان خود را از دست بدهد و كم كم شاهد سالن هاي خلوت و گاهی بدون تماشاگر سينما در مناطق مختلف کشور بویژه شهرستانها باشيم.

در این میان یکی از سینماهای مدرن قزوین با نام مهتاب که به تجهیزات سمعی و بصری روز دنیا و پخش دالبی مجهز شده و در روزهای نخست بازسازی این امید را در مردم ایجاد کرد که قزوین نیز با داشتن سینمایی مدرن می تواند با استقبال تماشاگران مواجه شده و این صنعت در این استان رونقی دوباره خواهد یافت دچار مشکلاتی جدی در تامین هزینه های خود شده و امکان تعطیلی آن جدی است.

محمدرضا بصیری سینمادار باسابقه قزوینی در گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص هزینه های تجهیز و نوسازی سینما مهتاب بیان کرد: در سال 87 حدود 400 میلیون تومان برای خرید برخی تجهیزات سمعی و بصری هزینه کردیم تا شاید بتوانیم افراد بیشتری را جذب سینما کنیم.

وی با اشاره به علت نداشتن انگیزه لازم برای مدیریت سینما و مطرح شدن تعطیلی آن اظهار داشت: باور کنید قصد داشتم پس از شهادت حضرت علی (ع) سینما را تعطیل کنم که مسئولان ارشاد گفتند با دادن تسهیلات کمک می کنیم تا مشکلات حل شود و اجازه ندادند که دست از کار بکشیم و شاید اگر حمایت های آقای مس چی مسئول موسسه سینمایی شهر وابسته به وزارت ارشاد نبود امروز این سینما تعطیل شده بود.

این سینمادار یادآور شد: 190 میلیون تومان تسهیلات به ما پرداخت کردند تا مشکلات را حل کنیم که 40 میلیون تومان هم اخیرا دادند که از آنها سپاسگزاریم اما اینها مسکن است و چاره اصلی برای درمان مشکلات ما نیست.

هفت خوان گردشگران برای دسترسی به عجایب کویر/ حضور مسافران در گرمترین نقطه زمین

با آغاز فصل پائیز دور جدید اعزام تورهای کویرنوردی به کمپ گردشگری شهداد به عنوان بزرگترین کمپ کویر لوت کلید خورده است این درحالیست که با وجود استقبال گردشگران داخلی و خارجی، راه دسترسی به کمپ شهداد به دلیل بارندگی های ابتدای سال تخریب شده است.

سیل فروردین ماه امسال موجب تخریب بخشهایی از این جاده به خصوص در هزار و 500 کیلومتری کمپ شده است و در آن زمان مسئولان تنها کاری که برای باز کردن راه انجام داده اند شن ریزی در بخشهایی از جاده بوده است که این شنها نیز طی شش ماه گذشته تحلیل رفته اند و امکان تردد خودروها در این محور فرعی به سختی فراهم می شود.

حیرت انگیزترین میراث ساسانی در انتظار ثبت جهانی/ آثاری که در فهرست موقت "تاریخی" شدند!

لرستان به عنوان پایتخت پلهای تاریخی ایران دارای نزدیک به 100 پل تاریخی است که هر کدام جلوه ای از نبوغ، هنر و معماری پیشینیان این دیار را به نمایش گذاشته اند، نبوغی که ضرورت معرفی آن به جهانی موضوعی غیرقابل انکار است.

نخستین بار در سفر اول هیئت دولت به لرستان بود که زمزمه نامگذاری لرستان به عنوان پایتخت پلهای تاریخی ایران اوج گرفت و در همین سفر اعتباراتی برای مرمت و بازسازی برخی از این پلهای منحصر به فرد پیش بینی شد.

پلهای تاریخی لرستان که لقب حیرت انگیزترین پلهای تاریخی جهان را با خود یدک می کشند هفت سال است که در فهرست موقت ثبت جهانی درجا می زنند و در حالی که آثار با قدمت کمتر ثبت جهانی شده اند ولی هنوز نوبت ثبت به این میراث ارزشمند نرسیده است.

دلالها به جان مرکبات نارس افتادند/ نارنگی رنگ شده در پیشخوان

برداشت نوبرانه نارنگی در گلستان از اواخر ماه قبل آغاز شد در حالی که برخی سودجویان از اوایل شهریورماه با پیش خرید محصولات، دسترنج سالانه باغداران را به بهای ناچیز خریداری کرده اند.

رحمت اله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس در این زمینه می گوید: دلالان وسودجویان نارنگی را به صورت نارس کیلویی 500 تومان ازباغداران خریداری کرده و با عملیات سبززدایی با گاز اتیلن رنگدانه سبز کلروفیل درپوست میوه را نارنجی و زرد کرده و این محصول را به عنوان میوه نوبرانه کیلویی پنج هزار تومان به دست مصرف کننده می رسانند.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس، در واکنش به برداشت زود هنگام نارنگی گفت: درحال حاضر فصل نارنگی اونشو است، اما هنوز این رقم نارنگی به صورت کامل درجهت عرضه به بازار نرسیده است.

نماینده مردم علی آباد کتول درمجلس شورای اسلامی، با تأکید براینکه نارنگی انشوی از اواخر مهرماه باید به بازارمصرف عرضه شوند، تصریح کرد: متأسفانه به علت عدم نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر بازار محصولات کشاورزی از جمله میوه، دلالان نیزاز این فرصت استفاده کرده و با برداشت زود هنگام نارنگی باعث سرطان زایی این محصول شده اند.

غارهای زنجان در انزوای بی تدبیری مسئولان/غار"خرمنه سر" جاذبه ای در دل کوه های طارم

غارها همواره به عنوان یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری مطرح بوده و نقش مهمی در زمینه جذب گردشگر دارند، وجود غارهای کتله خور و خرمنه سر در استان زنجان به عنوان یکی از مزیتهای مهم گردشگری می تواند نقش بسزایی در این حوزه داشته باشد که این روزها در انزوای ناشی از بی تدبیری و عدم رسیدگی قرار دارد.

بی شک غار خرمنه سر از جمله غارهای ایران است که بنا به قرار گرفتن شرایط خاص و منطقه سر سبز و تفریحی می تواند نقش مهمی در زمینه توسعه گردشگری در استان و منطقه طارم داشته باشد و همچنین غارنوردان نیز می توانند از شرایط موجود در غار بهره برداری کنند.

عدم توجه مناسب در گذشته به وضعیت این غار و نبود برنامه ریزی مناسب موجب شده غار خرمنه سر علی رغم گذشت سالها هنوز نتواند به عنوان یک پتانسیل گردشگری خود را مطرح کند و وعده های مسئولان در خصوص رسیدگی به وضعیت این غار و ایجاد راه دسترسی مناسب تنها وعده هایی است که برای فرار از مسئولیت و طی کردن فرایند مسئولیتیشان است.

آلودگی رودخانه های " زرجوب " و " گوهر رود " رشت بیش از توان خودپالایی/ نجات رودخانه ها دغدغه جدی شهروندان

آلودگی دو رودخانه مهم " زرجوب " و " گوهررود " که از وسط رشت عبور می کنند و نقش موثری در توسعه گردشگری و شکوفایی این شهر دارند متاسفانه بیش از توان خود پالایی بوده و به تعبیری از نفس افتاده اند.

این دو رود آلوده‌ترین رودخانه ها در سطح گیلان و حتی کشور هستند و بسیاری از بیماری های میکروبی را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم گسترش می دهند.

گيلان و شهر رشت به عنوان مركز استان و قطب مهم گردشگری كشور با معضل زباله و فاضلاب كشاورزي، صنعتي و شهري مواجه است.