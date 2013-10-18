به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور فردا شنبه با برگزاری دیدار دو تیم مدعی نفت و استقلال به پایان میرسد، یک دربی کوچک در تهران، مسابقهای که به علت میزبان بودن نفت، در ورزشگاه تختی برگزار میشود.
این برای دومین مرتبه در فصل جاری است که سرخابیها مسابقه خود را در ورزشگاه تختی برگزار میکنند. در اولین بازی نفت توانست از میزبانی خود به نحو احسن استفاده کرده و پرسپولیس را با گل دقایق پایانی که به ثمر رساند شکست دهد و حالا شاگردان مدعی یحیی گلمحمدی در اندیشه تکرار آن نتیجه هستند. با توجه به اینکه این آخرین بازی هفته سیزدهم است، در صورت پیروز نشدن سپاهان و تراکتورسازی، نفت تهران میتواند با کسب 3 امتیاز این بازی خانگی به رده دوم صعود کند.
اما در سوی دیگر میدان استقلالی قرار دارد که با توجه به دوری سه هفتهای از مسابقات لیگ تا رده نهم جدول پائین رفته است. شاگردان قلعهنویی که از سه بازی خود پیش از آغاز مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در پایان هفته نهم، تنها یک امتیاز گرفته بودند، حالا پس از کسب نتیجه نسبتا مطلوب در آسیا و استراحت خوبی که به خاطر بازی تیم ملی داشتهاند، برای جبران ناکامیهای خود به پیروزی در این بازی نیاز دارند.
آنها میدانند از دست دادن امتیاز برابر نفت به منزله باقی ماندن در نیمه جدول ردهبندی است، به همین خاطر تنها به سه امتیاز دیدار با تیم مدعی نفت که از نظر جدولی ارزش 6 امتیاز را دارد، فکر میکنند و میخواهند با بدست آوردن آن، بازگشت خوبی به مسابقات لیگ داشته باشند.
حال باید دید تیم قلعهنویی میتواند با برتری برابر نفت تهران به جمع مدعیان بازگشته، خود را در کورس قهرمانی نیم فصل قرار دهد و از یکی از رقیبان پرسپولیس در بالای جدول امتیاز بگیرد و یا تیم نفت با سرمربی پرسپولیسیاش مقابل دیگر تیم مطرح تهرانی نتیجه لازم را بدست آورده و در پایان این هفته به ردههای بالاتر صعود خواهد کرد.
برنامه کامل دیدارهای هفته سیزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
جمعه - 92/7/26
* مس کرمان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
* سایپا البرز - سپاهان اصفهان، ساعت 15:45، ورزشگاه انقلاب کرج
* تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان، ساعت 15:45، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* پرسپولیس - داماش گیلان، ساعت 18، ورزشگاه آزادی
شنبه 92/7/27
* نفت تهران - استقلال تهران، ساعت 15:45، ورزشگاه تختی تهران
جدول ردهبندی لیگ برتر
|نام تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|زده
|خورده
|تفاضل گل
|امتیاز
|1
|فولادخوزستان
|12
|8
|1
|3
|19
|14
|5+
|25
|2
|سپاهان اصفهان
|12
|6
|4
|2
|14
|7
|7+
|22
|3
|تراکتورسازی تبریز
|12
|6
|4
|2
|15
|9
|6+
|22
|4
|نفت تهران
|12
|6
|3
|3
|15
|10
|5+
|21
|5
|پرسپولیس
|12
|6
|3
|3
|10
|6
|4+
|21
|6
|گسترش فولاد
|12
|4
|4
|5
|16
|16
|-
|16
|7
|استقلال صنعتی
|12
|4
|4
|5
|16
|17
|1-
|16
|8
|سایپا البرز
|11
|4
|4
|3
|9
|10
|1-
|16
|9
|استقلال تهران
|9
|5
|1
|3
|13
|11
|2+
|15*
|10
|صبای قم
|13
|4
|3
|6
|15
|16
|1-
|15
|11
|داماش گیلان
|12
|3
|6
|3
|12
|12
|-
|14*
|12
|ذوب آهن اصفهان
|13
|3
|5
|5
|10
|14
|4-
|14
|13
|ملوان بندرانزلی
|12
|3
|4
|5
|11
|14
|3-
|12*
|14
|راهآهن سورینت
|13
|2
|4
|7
|11
|15
|4-
|10
|15
|فجرسپاسی
|12
|2
|4
|6
|8
|16
|8-
|10
|16
|مس کرمان
|11
|-
|6
|5
|5
|12
|7-
|6
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