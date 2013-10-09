علی ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های گروه اجرایی کنسرت محسن یگانه که اواخر مهرماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود، خاطرنشان کرد: بعد از برگزاری آخرین کنسرتی که اردیبهشت ماه در تهران داشتیم تصمیم گرفتیم تا زمانی که کار تازه و متفاوتی را برای عرضه نداشتیم در تهران کنسرتی برگزار نکنیم از این رو بیشتر توجه خود را ضمن برپایی کنسرت در تعدادی از شهرستان‌ها روی تولید ترانه‌ها و کارهای جدید متمرکز کردیم که بتوانیم در تهران اجرای خوبی داشته باشیم.

این نوازنده و آهنگساز ادامه داد: در این کنسرت علاوه بر اجرای قطعات منتخب آلبوم‌های محسن یگانه، تک‌آهنگ‌ها با تنظیم جدید و قطعات جدیدی از این خواننده برای مخاطبان اجرا می‌شود که با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته بیش از 40 درصد کار آثاری هستند که برای اولین‌بار به گوش طرفداران می‌رسد.

وی تصریح کرد: علاوه بر اجرای قطعات جدید و تنظیم های متفاوتی که برای کنسرت در نظر گرفتیم در ترکیب نوازندگان نیز تغییراتی دادیم که حتم دارم برای علاقه‌مندان جذابیت خواهد شد. ما تمام تلاش خود را انجام دادیم که کنسرت تهران ما این بار برای مخاطبان دارای تفاوت باشد و اصولا اینکه از اردیبهشت نخواستیم کنسرتی را برگزار کنیم به دلیل همین تفاوت‌هایی است که به آن اعتقاد داریم.

ثابت خاطرنشان کرد: به طور حتم هر گروه فعالی در موسیقی همیشه دوست دارد برای مخاطبان و طرفداران خود کارهای جدیدی ارائه دهد. ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم بنابراین در مورد کنسرت و جزییات بیشتر آن حرفی نمی زنیم تا روزی که مخاطب روی صحنه شاهد این کارهای متفاوت باشد اما امیدواریم در این دو شب میزبان خوبی برای حضور موثرشان و حمایت های انها از جریان موسیقی پاپ بوده باشیم.

رهبر ارکستر کنسرت محسن یگانه در پایان گفت: این کنسرت روزهای 25، 26 و 27 مهر ماه ساعت 18:15 و 21:45 در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌شود.

محسن یگانه از جمله خوانندگان جوان موسیقی پاپ است که فعالیت خود در موسیقی را از سال 84 آغاز کرد. او اولین ترانه خود را در کنار محسن چاوشی با نام "نشکن دلمو" با ترانه سرایی و آهنگسازی خودش اجرا کرد که با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد.

"کبیسه "اولین آلبوم زیر زمینی محسن یگانه در حوزه موسیقی پاپ بود.بعد از موفقیت این اثر، آلبوم دوم و سوم وی به نام های "وقتی رفتی" و"آخه دل من" منتشر شد. این خواننده چند سال به عنوان خواننده غیر مجاز شناخته می‌شد که بعد از تصمیم مجدد به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفت.این نوازنده و خواننده بعد از یک سال سکوت و کش وقوس‌های زیاد عاقبت در مرداد ۱۳۸۷ آلبوم "نفس‌های بی هدف "را منتشر کرد. آلبومی که خیلی‌ها آن را به دلیل پخش زودهنگام چند قطعه شکستی برای محسن یگانه می‌دانستد. با این وجود آلبوم فروش موفقی داشت. البته در آن سال محسن یگانه بهترین خواننده پاپ و آلبوم" نفس های بی هدف" بهترین آلبوم سال شناخته شد.

بعد از اولین آلبوم موفق محسن یگانه با فاصلهٔ دو سالی که در وقفه آلبوم محسن یگانه افتاد وی بیشتر وقتش را صرف اجرای کنسرت می کرد و با وسواس‌هایی که به خرج داد، زمان زیادی را صرف آلبوم رگ خواب کرد. در آن سال نیز یگانه هم بهترین خواننده پاپ و آلبوم رگ خواب بهترین آلبوم سال معرفی شدند.آلبوم بعدی او که "حباب" نام داشت ۲ سال بعد منتشر که دارای ۱۴ تراک از ترانه‌های سروده شده توسط خود محسن یگانه‌است.

یگانه در کودکی پدر خود را در جریان 8 سال دفاع مقدس از دست داد او به همین مناسبت نیز یک آهنگ برای پدر شهیدش با نام یه هفته به عید در عید سال ۹۲ پخش کرد.

این خواننده بعد از آخرین کنسرت خود که اردیبهشت ماه سال جاری در برج میلاد تهران برگزار شد کنسرتهایی را در بجنورد، سرعین، کیش، قشم و بندرعباس برگزار کرد.