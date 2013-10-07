اردوغان" به تقدیر"کری" از "بشار اسد" واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "حریت" ، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه که در کنفرانسی مطبوعاتی بعد از دیدار با رئیس جمهور هند سخن می گفت اظهارات "جان کری" وزیر خارجه آمریکا درباره "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه را بر نتافت.

وی بار دیگر در اظهاراتی خصمانه رئیس جمهور سوریه را تروریست خواند.

وی در حالی رئیس جمهور سوریه را تروریست خواند که خود وی و دولتش از حامیان اصلی گروه های تروریستی حاضر در سوریه هستند،به طوریکه حمایت های او از این گروه ها موجب اعتراض احزاب داخلی ترکیه هم شده است.

اردوغان در ادامه با اشاره به تقدیر جان کری از عملکرد خوب دولت سوریه در همکاری با سازمان ملل برای نابودی سلاح های شیمیایی این کشور گفت: من نمی توانم درک کنم که کسی از اسد تقدیر کند.من فکر نمی کنم جان کری چنین حرفی زده باشد و اگر وی چنین چیزی گفته باشد نشانه این است که او با خودش به تعارض رسیده است.