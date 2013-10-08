با کادر فنی تیم ملی هماهنگ هستم/ شاید به قطر نروم

این عضو تیم ملی کاراته با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: دوران آسیب دیدگی را پشت سر گذاشته ام و با نظر پزشکم و موافقت مربی خود تمریناتم را آغاز کرده ام ولی هنوز برای بازگشت به میدان مسابقه خیلی زود است.

وی در مورد حضور در مسابقات جایزه بزرگ قطر گفت: من به عنوان میهمان ویژه به این رقابتها دعوت شده ام و هنوز مشخص نیست که در رقابتها به میدان بروم این موضوع به سطح مسابقات و نظر پزشکم بستگی دارد. تاکنون که تصمیمی برای رفتن به قطر نگرفته ام.

مهدیزاده در مورد آخرین وضعیت خود گفت: پس از هماهنگی با رئیس و دبیر فدراسیون و همچنین مشورت با کادر فنی تصمیم گرفتم پای آسیب دیده خود را جراحی کنم. همین موضوع باعث شد تا نزدیک به یک سال از مسابقات و اردوی تیم ملی دور باشم.

قهرمان سال 2013 جهان با بیان این اینکه انگیزه بالایی برای بازگشت به اردوی تیم ملی دارم افزود: همین دوری از تیم ملی انگیزه های من را بالا برده است. خیلی دوست داشتم بعد از طلای قهرمانی جهان، در آسیا نیز عنوان قهرمانی را کسب کنم ولی آسیب دیدگی مانع از آن شد.

این عضو تیم ملی افزود: سال آینده دو رویداد مهم قهرمانی جهان در آلمان و بازیهای آسیایی در اینچئون کره جنوبی را پیش رو دارم. تمام تلاشم این است که با سلامت کامل به صحنه مسابقات بازگشته و بتوان با موفقیت در این میدان مهم بازهم برای کشورم افتخار افرین باشم.