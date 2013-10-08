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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۵

عضو تیم کاراته در گفتگو با مهر:

با کادر فنی تیم ملی هماهنگ هستم/ شاید به قطر نروم

با کادر فنی تیم ملی هماهنگ هستم/ شاید به قطر نروم

امیر مهدیزاده گفت: بعد از پشت سرگذاشتن دوران آسیب دیدگی مدتی است تمرینات خود را آغاز کرده و برای حضور در مسابقات و تورنمنت ها با کادر فنی تیم ملی هماهنگی کامل دارم.

این عضو تیم ملی کاراته با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: دوران آسیب دیدگی را پشت سر گذاشته ام و با نظر پزشکم و موافقت مربی خود تمریناتم را آغاز کرده ام ولی هنوز برای بازگشت به میدان مسابقه خیلی زود است.
 
وی در مورد حضور در مسابقات جایزه بزرگ قطر گفت: من به عنوان میهمان ویژه به این رقابتها دعوت شده ام و  هنوز مشخص نیست که در رقابتها به میدان بروم این موضوع به سطح مسابقات و نظر پزشکم بستگی دارد. تاکنون که تصمیمی برای رفتن به قطر نگرفته ام.
 
مهدیزاده در مورد آخرین وضعیت خود گفت: پس از هماهنگی با رئیس و دبیر فدراسیون و همچنین مشورت با کادر فنی تصمیم گرفتم پای آسیب دیده خود را جراحی کنم. همین موضوع باعث شد تا نزدیک به یک سال از مسابقات و اردوی تیم ملی دور باشم.
 
قهرمان سال 2013 جهان با بیان این اینکه انگیزه بالایی برای بازگشت به اردوی تیم ملی دارم افزود: همین دوری از تیم ملی انگیزه های من را بالا برده است. خیلی دوست داشتم بعد از طلای قهرمانی جهان، در آسیا نیز عنوان قهرمانی را کسب کنم ولی آسیب دیدگی مانع از آن شد.
 
این عضو تیم ملی افزود: سال آینده دو رویداد مهم قهرمانی جهان در آلمان و بازیهای آسیایی در اینچئون کره جنوبی را پیش رو دارم. تمام تلاشم این است که با سلامت کامل به صحنه مسابقات بازگشته و بتوان با موفقیت در این میدان مهم بازهم برای کشورم افتخار افرین باشم. 
 
مهدیزاده در پایان سخنان خود گفت: اینکه گفته می شود من از تیم ملی کناره گیری کردم به هیچ عنوان صحت ندارد. حضور در تیم ملی برای من مانند همه ورزشکاران یک افتخار است، سالها به دنبال رسیدن به ترکیب اصلی تیم ملی بودم و حالا این موقعیت را نیز به راحتی از دست نمی دهم. فدراسوین و کادر فنی در جریان کامل برنامه های من هستند.
کد مطلب 2151275

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