يك ميليارد ريال برنج قاچاق در آشتيان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا قائد رحمت گفت: در راستاي مبارزه جدي و همه جانبه با معضل قاچاق كالا و ارز در استان مركزي، مأموران انتظامي مستقر در محور مزرعه نو در حوالي شهرستان آشتيان به يك دستگاه كاميون كشنده مشكوك شده و آن را متوقف كردند.

وي افزود: پس از بازرسي از خودرو توقيفي 2300 كيسه برنج هندي قاچاق به ارزش يك ميليارد و 150 ميليون ريال كشف و يك نفر در اين رابطه دستگير شد.



كشف 7 هزار ليتر سوخت قاچاق در خمين

فرمانده انتظامي شهرستان خمين از كشف 7 هزار ليتر سوخت قاچاق در اين شهرستان خبر داد و گفت: در راستاي مبارزه جدي و همه جانبه با معضل قاچاق سوخت، مأموران انتظامي مستقر در محور خمين – گلپايگان به يك دستگاه خاور مشكوك و آن را متوقف كردند.

سرهنگ عزيزاله اويسي افزود: پس از بررسي از خودرو مشخص شد که خودرو حامل 7هزار ليتر گازوئيل قاچاق مي باشد كه هيچ گونه مدركي در اين خصوص وجود ندارد.

فرمانده انتظامي خمين ارزش تقريبي سوخت قاچاق كشف شده را 100 ميليون ريال ارزيابي كرد و خاطرنشان كرد: يك نفر در اين رابطه دستگير و پس از تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شد.

كشف 24 كيلوگرم ترياك در دليجان

فرمانده انتظامي دليجان استان مركزي از كشف 24 كيلوگرم موادمخدر ترياك خبر داد و افزود: در راستاي اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و مبارزه جدي و همه جانبه با معضل تهيه و توزيع موادمخدر در استان مركزي، مأموران انتظامي مستقر در محور اصفهان – دليجان به يك دستگاه خودرو سواري مشكوك و آن را متوقف كردند.

سرهنگ حمزه امين نژادافزود: پس از بازرسي از خودروتوقيفي و با هوشياري مأموران 24 كيلو و 600 گرم ترياك كه به طرز ماهرانه اي در بدنه خودرو جاسازي شده بود كشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامي دليجان با اشاره به اين كه خودرو در يكي از شهرهاي جنوبي كشور بارگيري و قصد توزيع اين مواد را در بخش هاي مركزي كشور را داشته است خاطرنشان كرد: يك نفر در اين رابطه دستگير شده است.

برخورد اتومبيل با تير چراغ برق يك كشته بر جاي گذاشت

در اثر برخورد اتومبيل با تير چراغ برق در يكي از خيابان هاي شهر اراك يك نفر جان خود را از دست داد.

در حادثه رانندگي روز گذشته بلوار مهارت به طرف ميدان مقاومت شهر اراك كه در اثر برخورد اتومبيل ال 90 با تير برق فلزي اتفاق افتاد ،راننده خودرو به شدت مجروح و پس از چند ساعت در بيمارستان جان خود را از دست داد.

بي احتياطي و عدم توجه به جلو راننده خودرو علت اصلي اين تصادف از سوي كارشناس پليس راهنمايي و رانندگي استان اعلام شده است.



دستگيري سارقان سيم برق در استان مركزي

رئيس پليس آگاهي استان مركزي از دستگيري سارقان سيم برق خبر داد و گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت كابل و سيم برق درشهرستان هاي "ساوه" و" خمين" و شكايت تعدادي از شهروندان در اين زمينه موضوع مورد پيگيري ويژه پليس آگاهي استان قرار گرفت.

سرهنگ رضا احمدي گفت: پس از تحقيقات گسترده پليس دو نفر سارق در شهرستان هاي ساوه و خمين شناسايي و دستگير شدند.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان مركزي با اشاره به اعتراف متهمان به 5 فقره سرقت سيم برق اظهار داشت:مقاديري از اموال مسروقه كشف و متهمان پس از تشكيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شدند.