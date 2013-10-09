هجوم زنبورهای عسل به دهلران/ کندوهای عسل طبیعی در منازل مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه تغذیه سالم یکی از نیازهای اساسی بشر است که می تواند روح و جسم آن را سالم نگه دارد ولی در سالهای اخیر زندگی بشر دست خوش تغییرات فراوانی شده است چرا که معرفی انواع فرآوردهای غذایی مصنوعی و مضر باعث شده سلامت ما انسانها را تهدید کند و در مواردی افراد به بیمارهای ناشناخته ای مبتلا می شوند و اگر تغذیه مناسب و طبیعی در سبد خوراکی ما قرار بگیرد بی شک می توان جسم و روحی سالم داشت.

عسل طبیعی یکی از نعمت های بی شمار خداوند بزرگ است که در دسترس بشر قرار گرفته و در کشور ما عسل طبیعی به عنوان یک محصول مقوی نقش به سزایی داشته و دارد ولی متاسفانه خشکسالی های سالهای اخیر باعث شده که عسل طبیعی تا حدودی بسیار کم شود از این رو پرورش زنبور عسل یکی از اقداماتی بود که در دستور کار مسئولان قرار گرفته و با پرداخت تسهیلات سعی بر توسعه و از همه مهمتر اشتغالزایی در این راستا داشته اند.

شهرستان دهلران یکی از شهرستانهای استان ایلام است که وجود مزارع کشاورزی باعث شده عسل طبیعی در آن تا حدودی در دسترس مردم باشد عسلی که افراد با مراجعه به دل کوه ها و عبور از راه های صعب و العبور به دنبال یافتن عسل چندین روز را در مناطق مختلف استقرار پیداد می کنند به طوری که در مواردی بوده که بعضی از این افراد جان خود را از دست داده اند.

هر کیلو عسل طبیعی در شهرستان دهلران بین 120 هزار تا 150 هزار تومان فروخته می شود عسلی که مرغوبیت آنها بسیار بیشتر و بالاتر از عسل های پرورشی که با آب شکر تغذیه می کنند است و افراد زیادی از راه یافتن عسل طبیعی امرار معاش می کنند.

در ماه های اخیر در جنوب شهر دهلران در بیشتر منازل و حتی نجاری ها، تعویض روغنی ها کندو عسل طبیعی به صورت فراوان یافت می شود به طوری که در بعضی از این منازل دو یا سه کندو عسل یافت می شود.

کندو هایی که بین 3 تا 4 چهار کیلو عسل طبیعی دارند و از این رو گفتگویی با شعبانی پور کارشناس ارشد حشره شناسی و مدرس دانشگاه در خصوص هجوم زنبور های عسل ریز به مناطق جنوبی شهر داشته ایم.

مهدی شعبانی پور گفت: زنبور عسل ریز با نام علمی Apis florea زنبوری از خانواده ی Apidae است.

وی اظهار داشت: این زنبور از همه گونه های زنبورها کوچکتر، به حالت وحشی در هندوستان و جنوب ایران زندگی می کند که اولین بار از منطقه جیرفت گزارش شده است.

این استاد دانشگاه افزود: این زنبور یک شانه درست می کند که در زیر شاخه های درختان، حتی گاهی چسبیده به دیوارها شانه خود را نصب می کند.

وی افزود: طبق تحقیق و پژوهشی که در این خصوص با دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد دهلران در این خصوص داشته ایم، نحوه توزیع و پراکنش این زنبور در شهرستان دهلران در مناطق جنوبی به نسبت از مناطق شمالی شهرستان بیشتر است.

شعبانی پور بیان داشت: علت پراکنش بیشتر این زنبورها در جنوب شهر دهلران را به خاطر شرایط بسیار گرم آب و هوایی و نزدیک بودن به مزارع و کشت زارهای نزدیکی که در جنوب شهر است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: میزان مسافت طی شده این زنبور با توجه به جثه فوق العاده کوچک آن نسبت به سایر گونه ها تا 12 کیلومتر و قدرت پروازی هم مشاهده می شود.

وی اظهار داشت کیفیت عسل آن به مراتب از گونه های بومی و پرورشی بسیار بالاتر است.

شعبانی پور افزود: در بررسی های انجام شده توسط محققین دانشگاه پیام نور واحد دهلران، تا الان بیش از هزار ملکه و جمعیت شناسایی شده است ولی به خاطر شرایط مالی و عدم اختصاص اعتبار جهت پژوهش بیشتر و اهلی کردن این زنبور تحقیقات در این زمینه نیازمند حمایتهای جدی مسئولیان است.

وی گفت: با توجه به بالا بودن کیفیت عسل این زنبور و خواص دارویی که عسل طبیعی دارد می توان با سرمایه گذاری بیشتر به سمت بهره وری اقتصادی، پزشکی و اشتغالزایی نقش بسزایی داشته باشد.

شعبانی پور افزود: این زنبور عسل معمولا در مناطق پست یعنی کمتر از 500 متر زندگی می کند ولی در موقع مهاجرت به مناطقی با ارتفاع بیش از 1500 متر کوچ می کند و علاوه بر کیفیت بالای عسل این زنبور گرده افشانی گیاهان بسیار موثر بوده است.

شعبانی پور افزود: یکی از نکات نادری که در این گونه زنبور وحشی مشاهده شده است رقص مکالمه این زنبور بر بخش بالایی شان است که نسبت به گونه های زنبور دیگر متفاوت است.

این کارشناس حشره شناسی گفت: وزن هر شان به چهار کیلوگرم می رسد و میزان مقاومت این زنبور به بیماری های مختلف بسیار بالای است.

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گزارش مجتبی کاور