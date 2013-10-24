توليد فرش در روستاهای اردبیل نهادينه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مالک اژدرحسني ظهر پنجشنبه در بازدید از کارگاه های فرش بافی مددجویان کمیته امداد اردبیل به مناسبت عید غدیرخم افزود: این طرح در روستاهاي محروم و دور افتاده با برگزاري کارگاه هاي آموزشي با حداقل هزينه اجرا می شود.



وی با بیان اینکه هر فرشبافي براي عضويت در اتحاديه فرشبافان اردبيل بايد دوره هاي آموزشي را سپري کنند، افزود: شرکت کنندگان در اين کارگاه آموزشي بصورت رايگان بعد از دريافت گواهي پايان دوره از مرکز ملي فرش ايران به عضويت اين اتحاديه در خواهند آمد.



رئيس اتحاديه فرشبافان اردبيل همچنین به پوشش بيمه اي فرشبافان در سطح استان اشاره کرد و یادآور شد: روند پوشش بیمه قالی بافان و فرش بافان این استان ادامه داشته اما برای توسعه خدمات باید این روند تسریع شود.



وی تصریح کرد: با توجه به اينکه هنر فرشبافي به عنوان يکي از مشاغل سخت شناخته شده است 20 درصد از حق بيمه فرشبافان را دولت تامين مي کند که فرشبافان تنها با پرداخت هفت درصد از حق بيمه مي توانند با دريافت دفترچه از مزاياي بيمه ي تأمين اجتماعي بهره مند شوند.



مدير کل صنايع و معادن استان اردبیل نيز در اين بازديد ضمن ارج نهادن به فعاليت زنان سرپرست خانوار که در جهت اشتغال و توانمندي خود تلاش می کنند، ادامه داد: ايران در توليد فرش مقام اول جهان را به خود اختصاص داده است.



ارژنگ عزیزی با بیان اینکه صادرات فرش اعتقادات، باورها و فرهنگ ايراني اسلامي به کشور هاي ديگر انتقال می دهد تاکید کرد که از نظر سياسي نیز توليد فرش به عنوان يکي از مهمترين اقلام ارز آور کشور محسوب می شود.



به گفته وی با نهادينه کردن اين صنعت در روستا ها و صادرات فرش هاي توليدي موقعيت کشور در بعد هاي مختلف تقويت خواهد شد.



مدير کل کميته امداد استان اردبيل هم با اشاره به ایجاد کارگاه هاي آموزشي فرش بافي در روستاي محروم و دور افتاده اردبيل عنوان کرد: در راستاي پرکردن اوقات فراغت خانواده ها بحث برگزاري کارگاه هاي آموزشي در روستاهاي محروم آغاز شده تا زنان و خانواده هاي تحت حمايت با صنعت آموزي به کسب درآمد دست یابند.

بهروز زلالي ادامه داد: شرکت کنندگان در اين کارگاه هاي آموزشي بعد از پايان دوره و دريافت مدرک فني حرفه اي از مزاياي تسهيلات اشتغال و خودکفايي کميته امداد بهره مند شده و علاوه بر رونق بخشيدن به کسب و درآمد خود هنر فرش را در روستاهاي خود نهادينه خواهند کرد.



وی با بيان اينکه آزمون فني حرفه اي شرکت کنندگان در کارگاه هاي آموزشي فرش در روستا برگزار خواهد شد، متذکر شد: دريافت کنندگان مدرک فني با معرفي به سازمان تامين اجتماعي با پرداخت حداقل مبلغ با دريافت دفترچه از مزاياي بيمه ي تامين اجتماعي نيز بهره مند خواهند شد.

