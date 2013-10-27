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۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۱۱

بازی‌های پاراآسیایی جوانان مالزی/

تیم‌های گلبال پسران و دختران مقابل میزبان رقابتها پیروز شدند

تیم‌های گلبال پسران و دختران مقابل میزبان رقابتها پیروز شدند

تیم‌های گلبال پسران و دختران ایران در سومین دوره بازی‌های پاراآسیایی مالزی مقابل نمایندگان کشور میزبان به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم گلبال پسران در دومین دیدار خود صبح یکشنبه با حساب 14 بر 4 از سد مالزی گذشت. در این دیدار محمد منصوری(6گل)، محمدرضا خوشی(5 گل)،محمد صادق افشار(2گل) و میلاد سوری(1 گل) برای تیم ایران گلزنی کردند.

تیم گلبال پسران روز دوشنبه در سومین بازی خود به مصاف تیم قدرتمند چین می رود.

ملی پوشان گلبال روز گذشته بر عراق فائق آمده بودند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، تیم گلبال دختران هم در دیدار با مالزی با حساب 11 بر یک به پیروزی رسید.

برای تیم ایران فاطمه تیرگری(5 گل) و فاطمه قائدی(6 گل) گلزنی کردند. تیم گلبال دختران ساعت 16 امروز (به وقت محلی) در دومین دیدار خود رو در روی ژاپن قرار می‌گیرد.

کد مطلب 2163236

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