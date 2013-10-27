به گزارش خبرگزاری مهر، تیم گلبال پسران در دومین دیدار خود صبح یکشنبه با حساب 14 بر 4 از سد مالزی گذشت. در این دیدار محمد منصوری(6گل)، محمدرضا خوشی(5 گل)،محمد صادق افشار(2گل) و میلاد سوری(1 گل) برای تیم ایران گلزنی کردند.



تیم گلبال پسران روز دوشنبه در سومین بازی خود به مصاف تیم قدرتمند چین می رود.



ملی پوشان گلبال روز گذشته بر عراق فائق آمده بودند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، تیم گلبال دختران هم در دیدار با مالزی با حساب 11 بر یک به پیروزی رسید.

برای تیم ایران فاطمه تیرگری(5 گل) و فاطمه قائدی(6 گل) گلزنی کردند. تیم گلبال دختران ساعت 16 امروز (به وقت محلی) در دومین دیدار خود رو در روی ژاپن قرار می‌گیرد.