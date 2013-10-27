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۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۲۸

نمایشگاه تخصصي و فروش فرش و تابلو فرش دستباف در زنجان برپا شد

نمایشگاه تخصصي و فروش فرش و تابلو فرش دستباف در زنجان برپا شد

زنجان - خبرگزاری مهر: هفتمين نمایشگاه تخصصي و فروش فرش و تابلو فرش دستباف در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي كاسپين زنجان برپا شد.

به گزاش خبرنگار مهر، هفتمين نماشگاه تخصصي و فروش فرش و تابلو فرش دستباف از امروز (یکشنبه)تا دهم آبان جاري در فضايي بالغ بر پنج هزارو ۷۵مترمربع و با حضور ۴۷واحد توليدي و بازرگاني توسط شركت آرتانمانگر اردبيل برگزار مي شود.

 در اين نمايشگاه بالغ بر ۴۷شركت از استانهاي مختلف كشور از جمله آذربايجان شرقي و غربي، تهران، كردستان، اصفهان، خراسان رضوي و جنوبي، گلستان و زنجان شركت دارند.

 ارايه توانمندي هاي توليدي شمالغرب كشور، عرضه مستقيم فرش دستباف، معرفي و شناساندن هرچه بيشتر فرش دستباف به مصرف كنندگان، حمايت از توليد كنندگان و ايجاد زمينه رونق توليد و مبادلات داخلي و خارجي فرش دستباف، ايجاد زمينه جهت بالا بردن حق انتخاب خريداران و آشنايي هرچه بيشتر توليد كنندگان با سليقه هاي مشتريان و بازديد كنندگان است.

شركت كنندگان در اين نمايشگاه توليدات و محصولات خود را در زمينه فرش، گليم، جاجيم و تابلو فرش در معرض نمايش و فروش قرار داده اند نمايشگاه تخصصي و فروش فرش دستباف زنجان بعدازظهرها از ساعت ۱۵تا ۲۱ براي بازديد عموم علاقه مندان داير خواهد بود.

کد مطلب 2163589

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