بدهی 60 میلیاردی دولت به صندوقهای بیمه ای/ واگذاری سهام به بازنشستگان نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری اخبار و رویدادهای زیادی در حوزه بهزیستی و وزارت رفاه رخ داد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم.

ضرورت ایجاد تغییر در طرح تعالی خانواده و افزایش جمعیت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این هفته گفت: به منظوراجرایی شدن سیاستهای طرح تعالی خانواده و افزایش جمعیت تغییرات مورد نیاز از سوی نمایندگان این کمیسیون در این طرح انجام خواهد شد.

محمد اسماعیل سعیدی افزود: مهمترین موضوعی که در طرح تعالی خانواده مورد غفلت قرار گرفته فرهنگ سازی است و باید در کمیسیونهای بهداشت، فرهنگی و اجتماعی این موارد مد نظر قرار گیرد و برنامه هایی نیز تدوین و به طرح اضافه شود.

وی گفت: همچنین القاء رسانه های خارجی نیز باعث شده طی این سالها جمعیت ایران افزایش زیادی نداشته باشد بطوریکه به گفته جمعیت شناسان در دهه آینده با بحران مواجه می شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به لزوم اجرایی شدن سیاستهای طرح تعالی جمعیت اشاره و تاکید کرد: برنامه ها و سیاستهای این طرح باید به گونه ای باشد که دستگاههای فرهنگی، نظام آموزشی و نهادهای ذیربط ملزم به اجرای آن شوند و همچنین وظایف هر دستگاهها بطور کامل مشخص باشد.

واگذاری 380 میلیارد تومان سهام به بازنشستگان نیروهای مسلح

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در هفته جاری از واگذاری 380 میلیارد تومان سهام به بازنشستگان تحت پوشش این سازمان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: 400 میلیارد تومان خدمات در بخش های مختلف تا پایان سال جاری به شاغلین و بازنشستگان ارائه می شود.

سردار حسین دقیقی افزود: در طول 10 سال گذشته 150 هزار پرونده خسارت بیمه ای از سوی سازمان رسیدگی شد و 400 میلیارد تومان نیز به شاغلین، بازنشستگان و خانواده های آنها پرداخت شد و به طور متوسط سالیانه 100 میلیارد تومان خسارت به جامعه هدف پرداخت می شود.

وی تاکید کرد: در سال 92 حدود 6500 پرونده شاغلین با 16 میلیارد تومان اعتبار و همچنین به 4400 پرونده شاغلان با 17 میلیارد تومان اعتبار رسیدگی شد.

به گفته وی، سالیانه حدود 5 هزار نفر از بازنشستگان و شاغلان فوت می کند و همچنین این تعداد نفر از شاغلین نیز بازنشسته می شود.

مدیرعامل تامین اجتماعی نیروهای مسلح در خصوص مسکن افراد تحت پوشش نیز گفت: در حال حاضر تعداد اعضای صندوق مسکن سازمان 23 هزار و 437 نفر است که 19 هزار نفر از این افراد خدمات مسکن دریافت کرده اند و همچنین 12 هزار واحد مسکونی برای بازنشستگان احداث شد که بیش از 6 هزار واحد مسکونی تحویل داده شد و تا پایان آذرماه نیز 3361 واحد تحویل داده می شود.

هیچ داروخانه ای از تامین اجتماعی طلب ندارد

معاون اداری و مالی سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در اواسط هفته جاری با تأکید بر اینکه هیچ داروخانه‌ای از بیمه تامین اجتماعی طلب ندارد، گفت: مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی منطبق با قانون پرداخت می‌شود.

علی روحبخش اظهار داشت: بر اساس قانون، این سازمان دو هفته پس از دریافت اسناد پزشکی از داروخانه‌ها 60 درصد مطالبات آنان را می‌پردازد و برای 40 درصد باقی‌مانده نیز براساس قانون 3 ماه مهلت تعیین شده است.

وی با تأکید بر اینکه در حال‌ حاضر تمامی مطالبات مربوط به تیرماه داروخانه‌ها پرداخت شده است، افزود: 60 درصد مطالبات ماههای مرداد و شهریور سال جاری نیز به داروخانه‌های طرف قرارداد پرداخت شده و اسناد مهرماه نیز درحال دریافت است.

روحبخش وضعیت پرداخت مطالبات به داروخانه‌ها را طی 15 سال گذشته بی‌نظیر ارزیابی کرد و گفت: مطالباتی که مسئولین برخی از داروخانه‌ها مطرح کرده‌اند، ناشی از عدم اطلاع از قانون است و در مواردی 40 درصد باقی‌مانده مطالبات مربوط به مرداد و شهریور و همچنین مربوط به مهرماه که هنوز بررسی و قطعی نشده‌اند را به عنوان طلب از تأمین‌اجتماعی مطرح کرده‌اند.

بدهی 700 میلیاردی سازمان بیمه سلامت به بیمارستانها

در این هفته مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل سازمان بیمه سلامت با حضور وزیران رفاه و بهداشت برگزار شد و در این مراسم مدیر عامل جدید این سازمان از بدهی 700 میلیارد تومانی این سازمان به دانشگاهها و بیمارستانهای علوم پزشکی خبر داد و گفت: باید سهم پرداختی مردم از جیبشان از 60 درصد به 30 درصد کاهش پیدا کند.

دکتر انوشیروان محسنی بندپی افزود: سلامت، امروز به عنوان نداشتن بیماری نیست بلکه به معنای برخورداری از رفاه کامل در سلامت جسمی ، روحی و معنوی است.

وی تاکید کرد: امروزه ارزیابی دولتها بسته به این است که به مسائل مربوط به سلامت چگونه نگاه می کنند و دولت موفق دولتی است که در بحث رفاه عمومی بتواند اقدامات قابل قبولی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه شاخص سلامت در کشور نگران کننده است گفت: در این خصوص رتبه 112 را در میان کشورهای دیگر داریم که برای رفع آن باید مشکلات را بررسی و بر اساس آن برنامه ریزی کنیم.

بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوقهای بیمه ای

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز در هفته جاری گفت: برای ادغام صندوق های بیمه ای ابتدا باید صندوق ها را ارتقا داده و زیرساخت های لازم را فراهم کنیم.

علی ربیعی افزود: در حال حاضر یکپارچگی و هماهنگی که میان وزارت بهداشت و رفاه وجود دارد در هیچ دوره ای این گونه نبوده است به طوری که مجموعه فعلی علمی و دانشگاهی هستند.

وی با اشاره به اینکه باید صندوق های بیمه ای را ارتقاء دهیم، گفت: برای ادغام صندوق های بیمه ای ما نمی خواهیم آنها را دچار مشکل کنیم بلکه ابتدا باید صندوق ها را ارتقاء داده، زیر ساخت ها را فراهم کرده و سپس زمینه ادغام آنها را فراهم کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص الکترونیکی کردن نظام سلامت نیز گفت: باید همپوشانی بیمه ای را رفع و به سلامت اداری نظام سلامت کمک کنیم که این کار نیز با الکترونیکی کردن نظام سلامت امکان پذیر خواهد بود.

اجرای طرح پیشگیری از ایدز در زنان پر خطر

رئیس مرکز توسعه سازمان بهزیستی نیز دراین هفته گفت: 30 درصد افراد مبتلا به ایدز از راه جنسی و 55 درصد از این بیماران از طریق تزریق آلوده به این بیماری مبتلا شده اند.

حمیدرضازاده افزود: بر اساس آمارهای وزارت بهداشت بیش از 50 درصد از مبتلایان به بیماری اچ آی وی مثبت از راه تزریق با سرنگ آلوده مبتلا شده اند این در حالی است که در گذشته 90 درصد آنها از طریق تزریق به این بیماری گرفتار شده بودند.

وی به اقدامات پیشگیرانه بهزیستی درباره جلوگیری از بیماری ایدز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برنامه های زیادی برای پیشگیری از این بیماری در کشور اجرا می شود که ارائه سوزن و سرنگ یکی از مهمترین اقداماتی است که ما انجام می دهیم.

رئیس مرکز توسعه سازمان بهزیستی از معرفی بیماران مبتلا به ایدز به باشگاههای مثبت تحت پوشش این سازمان خبر داد و گفت: کلینیکهایی که ویژه این بیماران است و یا مراکز بیماریهای رفتاری، افراد دارای اچ آی وی مثبت را برای دریافت مهارت و مشاوره به باشگاههای مثبت معرفی می کنند.

تاسیس خانه های امید برای یک میلیون و 200 هزار بازنشسته کشوری

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در اوایل هفته جاری از تاسیس خانه های امید برای یک میلیون و 200 هزار بازنشسته کشوری خبر داد.

ایراندخت عطاریان با بیان این مطلب گفت ، احداث خانه های امید با هدف ایجاد شرایط رفاهی و تفریحی ، استفاده و بهره برداری از توانمندیهای بازنشستگان ، برای گذراندن اوقات فراغت این قشر فرهیخته و افزایش مشارکت بازنشستگان در فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی به عنوان رویکرد جدید صندوق بازنشستگی کشوری در دولت تدبیر و امید دنبال خواهد شد .

وی افزود : با همفکری کارشناسان و نمایندگان کانونهای بازنشستگی و متناسب با نیازمندیهای این قشر خانه های امید طراحی و ساخته خواهد شد .

به گفته عطاریان خانه های امید شامل بخشهایی همچون کانون خدمات مشاوره ، خانه سلامت ، مرکز ادبی ، هنری ، کافی نت ، کافی شاپ ، سالن ورزشی ، مرکز فعالیت های قرآنی ، خانه آموزش بویژه در حقوق شهروندی ، واحدهای مشاوره و کاریابی ، واحد فناوری اطلاعات است،که این مجموعه بزرگ فرهنگی اجتماعی در خدمت بازنشستگان کشوری خواهد بود .