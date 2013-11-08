شیرخوارگان دامغانی با شش ماهه امام حسین (ع) همنوا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در همایش شیرخوارگان حسینی که صبح جمعه با حضور بیش از یک هزار کودک دامغانی به همراه مادران خود با پوشیدن لباس سبز و سربند یا حسین(ع)، یا ابوالفضل(ع) و یا حضرت علی اصغر(ع) در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) این شهر برگزار شدند و با ناله های رباب همنوا شدند و یاد شش ماهه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را گرامی داشتند.

در این همایش یکی از اساتید حوزه علمیه و دانشگاه قم به اهداف برگزار همایش شیرخوارگان حسینی پرداخت و اظهار داشت: سه امر بزرگ به عنوان برگزاری همایش جهانی شیرخوارگان حسینی وجود دارد که یکی از این اهداف آشنا کردن با مظلومیت حضرت علی اصغر(ع) به عنوان سند مظلومیت امام حسین (ع) است.

حجت الاسلام علی اصغر ظهیری جهانی شدن این مظلومیت را در راستای انتقال پیام عاشوری حسینی بسیار موثر دانست و اضافه کرد: مادران این شیرخوارگان نیز باید همانند حضرت زینب(س) و حضرت رباب (س) اهل عفاف و حجاب و اهل پیام رسانی باشند که پیام عاشورا را به خوبی به بچه های خود همراه با شیر دادن عطا کنند.

وی یادآور شد: این همایش چندین سال به راه افتاده و باید این سنت بیش از گذشته در سطح جهان و کشور فراگیر شود و امروزه شاهد برگزاری همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در کشورهای خارجی نیز هستیم.

این استاد حوزه علمیه و دانشگاه قم گفت: به نظر می رسد صدای گریه حضرت علی اصغر(ع) امروز از صدای "هل من ناصر" اباعبدلله الحسین(ع) اثرگذاری بیشتری دارد.

همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در مهدیه صاحب الزمان(عج) و تکایای شهرهای امیریه، دیباج و کلاته رودبار نیز برگزار شد.

این همایش از سوی هیئت رزمندگان اسلام و با همکاری هیئت امنای حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) دامغان برگزار شد.