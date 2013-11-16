تاسیس کتابخانه مرکزی از اولویت های خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر عبادی صبح شنبه در جلسه ای که به مناسبت هفته کتاب برگزارشد؛ با بیان اهمیت کتاب گفت: با کتاب یک ملت زنده می شود و پیشرفت می کند و بی توجهی به کتاب باعث عقب افتادگی آن ملت می شود.

وی بر نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در خانواده ها تاکید کرد و ادامه داد: فرزندان را باید از همان کوچکی علاقمند به کتابخوانی تربیت کرد.

عبادی از والدین در خصوص تربیت فرزندان به سمت مطالعه خواست: خود با مطالعه کتاب الگوی عملی برای فرزندان شوند تا سبک تربیتی در خانه به سمت ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه پیش رود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی از کتاب به عنوان درمان روح و روان یاد کرد و افزود: کتاب می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات خصوصا در مسایل خانوادگی باشد.

وی تصریح کرد: جامعه باید به سمت و سوی مطالعه و تحقیق پیش رود و این حرکت با توجه به گستردگی عرصه علم باید به صورت تخصصی انجام شود.

عبادی با اشاره به حرکت علمی در جهت مشخص و به صورت تخصصی گفت: مطالعه در همه عرصه های علم مفید است اما بدون برنامه ریزی و مطالعه در همه ابعاد برای یک فرد امکان ندارد.

وی از مسئولین و رسانه ها برای هدفمندسازی مطالعه خواست: مسیر و روش کسب مطالعه به مردم معرفی شود تا بدانند چگونه با توجه به نیاز خود به این سمت پیش روند.

وی ایجاد کتابخانه مرکزی در مرکز استان را از اولویت های استان دانست و گفت: خراسان جنوبی با وجود نخبگان و اندیشمندانی که دارد نیازمند کتابخانه جامع و کامل است که دراین خصوص درخواست کتبی به وزیر برای این مسئله انجام شده است.