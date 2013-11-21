به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، سید عباس عراقجی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در روز دوم مذاکرات پیش از آغاز مذاکره در جمع خبرنگاران ایرانی حاضر شد و با اشاره به اینکه مذاکرات دیروز با یک ناهار کاری بین ظریف و اشتون آغاز شد بیان کرد: در ناهار کاری در خصوص نحوه مذاکرات در شروع و ادامه کار بحث و تصمیم گیری شد، مانع عمده ای که برای پیشرفت مذاکرات وجود دارد فقدان اعتماد نزد هیات ایرانی در خصوص چگونگی ادامه مذاکرات است به خاطر مسائلی که در دوره قبلی مذاکرات در ژنو پیش آمد.

وی افزود: در نشست گذشته اختلاف دیدگاههایی در طرف مقابل بود که باعث شد مذاکرات پیشرفت نکند و مقدار زیادی از اعتماد هیات ایرانی نسبت به نحوه مذاکرات و پایبندی طرف مقابل نسبت به توافقاتی که صورت می گیرد و یکسانی مواضع در بین آنها بوجود آمده که به اعتماد ما تا وقتی که اعتماد مجددا بازسازی نشود قادر به ادامه مذاکرات سازنده نخواهیم بود.

عراقچی تصریح کرد: سعی کردیم این کار را دیروز انجام دهیم و این نکته با خانم اشتون نیز مطرح شد و نتیجه آن شد که ما جلسه عمومی مذاکرات را در حد خیلی مختصر برگزار کنیم. پس از جلسه کوتاه خانم اشتون و دکتر ظریف، هیات ها به مذاکرات دوجانبه رفتند و هم ما با اعضای طرف مقابل مذاکرات داشتیم و هم آنها خودشان با یکدیگر ملاقات های دوجانبه متعددی داشتند.

عراقچی گفت: ما دو مذاکره خیلی مفیدی را با دوستان چینی و روسی خود داشتیم و همین طور یک دور مذاکره و یا ملاقات مفصل با سه کشور اروپایی با همدیگر و یک ملاقات خیلی مختصر با هیات آمریکایی چون خیلی دیروقت شده بود ملاقات مختصر بود و ممکن است اگر لازم شود امروز ادامه پیدا کند.

عراقچی ادامه داد: قرار ما این بوده است که پس از جمعبندی ملاقات های صورت گرفته با توجه به دیدگاههایی که از طرف مقابل می شنویم امروز صبح با خانم اشتون این جمع بندی صورت گیرد که آیا ما آماده هستیم وارد مذاکرات جدی محتوایی در خصوص نگارش متن بشویم یا خیر.

وی تاکید کرد: این ملاقات ساعت 9 امروز صبح صورت می گیردو ما به ناچار به خاطر اختلاف دیدگاههایی که در جلسه گذشته پیش آمد مجددا وارد بحث در خصوص یک سری مفاهیم شدیم و فکر می کنیم باید این بحث ادامه پیدا کند تا به یک درک مشترک از موضوعات و مفاهیمی که وجود دارد مجددا برسیم. در دوره های گذشته تا میزان زیادی به این مسئله رسیده بودیم اما نحوه عملکرد طرف مقابل باعث پدید آمدن سئوالات و سوءتفاهماتی در این رابطه شد.

عراقچی افزود: به هر حال امروز صبح مذاکرات کماکان در موضوعات و مسائل و مفاهیم مذاکراتی ادامه پیدا می کنند و من امیدوارم که هیات ایرانی بتواند بعد از جلسه اول با خانم اشتون به این جمع بندی برسد که آیا زمان ورود مجدد به مباحث محتوایی فرا رسیده است یا خیر البته اگر ما به این نتیجه برسیم لازم نیست که دوباره از صفر روی متن شروع کنیم خیلی از مواردی که در گذشته مطرح شده کماکان مورد توافق کلی هست ولی موارد اختلافی نیز سر جای خود است. این آخرین وضعیت مذاکرات است و هنوز برای اینکه بگوییم آیا قادر هستیم وارد مذاکرات محتوایی و نگارش یک متن جدید توافق شویم یا نه، یک مقدار زود است.

وی در پاسخ به این سئوال که موارد اختلافی چیست گفت: موارد اختلافی را اگر اجازه دهید سر میز مذاکره در مورد آن بحث و مذاکره کنیم چرا که الان در وضعیت بسیار حساسی هستیم و هرگونه جزئیاتی می تواند کلیات را خراب کند این چیزی بود که دفعه پیش نیز اتفاق افتاد وقتی همه چیز به مراحل نهایی خود نزدیک شده بود دو، سه مورد باعث توقف کار شد. امیدواریم هستیم این بار این اتفاق نیفتد و موضوعات را در جلسات مورد بحث قرار دهیم.

عراقچی در پاسخ به این سئوال که آیا طرف مقابل نکات جدیدی را مطرح کرده یا از توافق قبلی عدول کرده است گفت: این اتفاق بار گذشته رخ داد و این بار هنوز با این پدیده مواجه نیستیم و به همین دلیل می گویم باید اعتمادمان جلب شود تا مجددا مذاکره کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که طرف مقابل چه اقداماتی برای بازگشت اعتماد باید انجام دهد بیان کرد: برای اینکه اعتماد برگردد ما باید با یک صدای واحد از سوی 6 کشور مواجه باشیم آنها دفعه گذشته صدای واحد نداشتند و این بار ما هنوز وارد مذاکره نشده ایم و تا قبل از اینکه اطمینان حاصل نکنیم که طرف مقابل ما با یک صدای واحد و موضع واحد در مذاکرات شرکت می کند و بازی بار قبل تکرار نمی شود که یکی موافق و یکی مخالف باشد مذاکره نمی کنیم از سوی دیگر ما باید اطمینان کنیم که زیاده خواهی در کار نخواهد بود و اگر هر گونه توافقی شود مجددا بحث ها باز نمی شودو زیاده خواهی صورت نخواهد گرفت و باید مطمئن شویم کماکان اصولی را که تفاهم داشتیم که متضمن حقوق مردم ایران هست کماکان وجود دارد و در مذاکرات رعایت خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا متن جدیدی برای مذاکره مطرح خواهد شد بیان کرد: ما با متن های مختلفی مواجه هستیم ولی آخرین متنی که 1+5 به ما داده و مدعی است که موضع همگی آنها است همان متن روز آخر ژنو 2 است. ما هنوز تصمیم نگرفتیم که راجع به چه متنی و چگونه مذاکره کنیم ولی زمانی که تصمیم بگیریم یا متن آنها هست و یا پیشنهادات و اصلاحاتی که نسبت به متن آنها مطرح خواهد شد ما هنوز وارد فاز جدی مذاکراتی در خصوص متن نشده ایم تا وقتی اطمینان حاصل نشود که روش های مذاکراتی روشهای سالم و مبتنی بر نتیجه است مذاکرات را شروع نخواهیم کرد.

عراقچی در پاسخ به این سئوال که اگر ادامه مذاکرات از سوی آمریکایی ها بر این روند باشد که حق غنی سازی را نپذیرند و یا غنی سازی محدودی را قبول کنند مذاکرات به چه سمتی خواهد رفت بیان کرد: غنی سازی یکی از مهمترین ، حساس ترین و سخت ترین قسمت های مذاکره است و اینکه توسط طرف مقابل برای جمهوری اسلامی ایران به مورد پذیریش و احترام واقع شود و در عمل پذیرفته شود آنچه مسلم است هیچ توافقی که از ابتدا تا انتهای آن غنی سازی ایران وجود نداشته باشد مورد پذیرش ما نخوهد بود حتما ما توافقی را خواهیم کرد که غنی سازی در آن هم در گام اول هم در گامهای میانی و هم در گام آخر وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: بحث هایی که اکنون شروع شده درباره نحوه تفسیر ان پی تی از غنی سازی و اختلاف نظرهایی که در مورد تفسیر از ان پی تی وجود دارد اینها بحث هایی است که در حال حاضر خیلی کمک کننده نیست آنچه برای ما خیلی مهم است وجود داشتن غنی سازی در هرگونه توافقی که حاصل می شود است و این غنی سازی باید هم در عمل و هم در متن توافق وجود داشته باشد و به آن احترام گذاشته شود.

معاون وزیر امورخارجه درباره ادامه مذاکرات گفت: مذاکرات دیروز در سطح معاونین و به صورت دوجانبه برگزار شد و نکته ای که الان وجود دارد و در همه ملاقات های دوجانبه نیز مورد تاکید قرار گرفت این است که از امروز صبح خانم اشتون به نمایندگی از همه هیات ها با آقای ظریف وارد مذاکره خواهد شد و مذاکرات امروز در سطح آقای ظریف و خانم اشتون است یعنی شش کشور دیگر در مذاکره حضور ندارندو خانم اشتون به نمایندگی از آنها مذاکرات را با آقای ظریف شروع می کنند البته به تنهایی که عرض می کنم منظور با هیات های کارشناسی هر طرف است اگر در جمع بندی که خانم اشتون ارائه می دهد این اطمینان حاصل شود که مذاکرات با ایشان می تواند منتج به نتیجه شود و مورد حمایت همه هیات های دیگر قرار گیرد مسلما ما وارد مذاکره خواهیم شد.

عراقچی در پاسخ به این سئوال که اگر مذاکرات به امضای تفاهم و جلب اعتماد شما نیانجامد به دور بعدی موکول می شود بیان کرد: برای این سئوال هنوز خیلی زود است امیدوار هستیم که در این دو روز بتوانیم به یک جمع بندی مشخص برسیم که آیا مذاکره همین جا می تواند تمام شود یا در فاصله یک هفته یا 10 روز می تواند ادامه پیدا کند یا باید بماند برای اینکه ما ارزیابی و جمع بندی مجدد بکنیم.

وی همچنین درباره روند مذاکرات و توافق احتمالی بیان کرد: هم گام اول هم گام آخر مدت دار است این طور نیست که هیچ چیزی برای ابد و طولانی مدت پذیرفته شود هرگونه تعهدات و اقدامات اعتماد ساز که برای گام اول و آخر بپذیریم زمان دار خواهد بود و هیچ چیزی ابدی نخواهد بود و بعد از طی دوره زمانی خود همه چیز به حالت عادی باز می گردد.

وی تصریح کرد: برای گام اول زمان کوتاه خواهد بود چون هنوز توافق در مورد هیچ چیز نشده نمی توانم بگویم ولی شش ماه مطرح هست اما این اصل وجود دارد که هیچ چیز مورد توافق نیست تا وقتی که همه چیز مورد توافق واقع شود و لذا اکنون نمی توان در مورد دوره زمانی با قطعیت صحبت کرد . از نظر ما غنی سازی هم در گام اول و هم در ادامه گام اول و هم در گام آخر تا وقتی که جمهوری اسلامی ایران خود صلاح بداند ادامه پیدا خواهد کرد.

عراقچی در پاسخ به این سئوال که آیا جلب اعتماد با حضور معاونین صورت می گیرد و یا نیاز به حضور وزرای امورخارجه است بیان کرد: حضور وزرا لزوما اعتماد ساز نیست کما اینکه دور قبل هم نبود معاونین وزرا نمایندگان رسمی کشورها هستند و مواضع آنها مواضع این کشورها است اگر در مجموع این اعتماد از نحوه برخورد و تماس آنها حاصل شود که البته ملاقات های دیشب خیلی امیدوار کننده بود که می توانیم به سمت احیای اعتماد بین دو طرف حرکت کنیم به سرعت وارد مذاکره می شویم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مکان غنی سازی برای ایران قابل مذاکره است بیان کرد: موضع ما کاملا روشن است بارها حتی در دولت قبل نیز تکرار کردیم که اصل غنی سازی قابل مذاکره نیست اما جزئیات آن که شامل ابعاد ، اندازه ها ، سطح و مکان است قابل مذاکره است اینکه چه تصمیمی گرفته شود در انتهای مذاکرات معلوم می شود.

عراقچی تاکید کرد: تصمیم در مورد غنی سازی موضع کاملا بررسی شده و تصمیم گیری شده در داخل کشور است این موضع در نهادهای ذیربط بررسی شده و تصور همه ما بر این است که حق غنی سازی باید وجود داشته باشد ولی اینکه به منظور اعتماد سازی بتوان در مورد نحوه اجرای این حق مذاکره کرد مشکلی وجود ندارد.

وی در مورد دیدار مجدد با آمریکایی بیان کرد: اولویت ما با خانم اشتون است مذاکرات ما با هیات آمریکایی خیلی مختصر بود اگر نیاز باشد ادامه می دهیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره اظهارات وندی شرمن ادامه داد: من نمی دانم دقیقا ایشان چه اظهاراتی کرده است آنچه برای ما مهم است و یک اصل است و از طرف آنها نیز مورد پذیرش واقع شده این است که اقدامات دو طرف در گام اول متعادل و متناسب با یکدیگر است این طور نیست که قدم کوچکی در برابر قدم بزرگی باشد این مذاکرات هنوز ادامه دارد و حتما گام اول و گامهای بعدی به صورت متعادل و متناسب برداشته می شود البته اینکه بعضی ها بخواهند این وضعیت را طوری تصویر کنند که ادعایشان این باشد که پیروزی بیشتری نصیب آنها شده با توجه به امکانات رسانه ای کشورهای غربی محتمل است ولی حتما دلیل حسن نیت نیست و حتما باید آنچه در مذاکرات مورد توافق واقع شده در تبلیغات نیز به همان شکل باشد اگر خانم شرمن یا هر کس دیگری مدعی است که تحریم های کمی برداشته باشد مطمئن باشد که در مقابل نیز اقدامات کمی از طرف ما انجام شده.

وی در مورد اینکه آیا تحریم های نفتی و بانکی نیز مطرح شده است بیان کرد: حتما تحریم های نفتی و بانکی بخشی از مذاکرات و بخشی از اقدامات طرف مقابل در گام اول خواهد بود.

عراقچی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که آیا قرار است از امروز همه مذاکرات با خانم اشتون صورت گیرد و دیگر هیات ها با هیات ایرانی ملاقاتی نخواهند داشت گفت: از ساعت 9 خانم اشتون و آقای ظریف ملاقات خواهند داشت و در حقیقت مذاکره خواهد بود مذاکره وقتی خیلی ریز و دقیق می شود و به محتوا می رسد با شش هیات خیلی سخت است همه آنها نمایندگی به خانم اشتون داده اند و ایشان با اختیار کامل از طرف شش کشور وارد مذاکره با ما خواهد شد . مرحله اول این مذاکرات کماکمان در مورد مفاهیم مورد نظر دو طرف است اگر در مورد مفاهیم به یک توافق کلی برسیم آن موقع مذاکره در خصوص متن با خانم اشتون خواهیم شد . از الان به بعد مذاکرات بین ما و خانم اشتون است و در صورت لزوم خانم اشتون با بقیه کشورها هماهنگ می کند و دستورالعمل های خود را به روز کرده و باز می گردد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره دیدار دیر هنگام وزیرامورخارجه کشورمان با معاون وزیرامورخارجه روسیه که شب گذشته صورت گرفت گفت: ما با دو هیات چین و روسیه غیر از مذاکرات دوجانبه ای که با معاونین بود به درخواست آنها ملاقات هایی با دکتر ظریف نیز انجام شد که به نظر ما خیلی مفید بود و ایشان تصمیم گرفتند با معاونین وزرای خارجه چین و روسیه جداگانه ملاقات کنند. دیرهنگام بودن دلیل خاصی نداشت فشردگی برنامه ها این طور اقتضا می کرد هیات روسی دیروز ظهور وارد ژنو شد. فرصتی که رسید آخر وقت بود در این قبیل جلسات دیر و زود بودن ملاقات ها دلیل خاصی ندارد.

عراقچی در پاسخ سوالی دیگری که اگر اعتماد ایجاد نشود مذاکرات متوقف خواهد شد گفت: مذاکرات ادامه پیدا می کند ما در مرحله ای نیستیم که احساس تهدید کنیم که مذاکرات ممکن است هر لحظه متوقف شود پیشرفت های خوبی حاصل شوده ما قبل از این دور مذاکرات در ژنو قبلا سه دور مذاکرات داشتیم به نسبت مذاکرات پیشرفت های خوبی کرده ایم و در خصوص خیلی از مفاهیم فعلی قبلا بحث شده است و در مورد آنها تفاهم ایجاد شده است نسبت به چارچوب کاری و قالب مذاکرات نیز توافق کردیم در خصوص محتوای مذاکرات نیز بحث های زیادی شده و نقاط مشترک زیادی پدید آمده است. این طور نیست که ما در وضعیت بن بستی باشیم ولی آنچه در دور قبلی مذاکرات در ژنو اتفاق اتفاد باعث شد تردیدهایی در نیات طرف مقابل بوجود بیاید ما تا این تردیدها را رفع کنیم وارد مذاکره جدی نخواهیم . امیدواریم در جلسه صبح امروز مقداری از این تردیدها رفع شود و مجدد وارد مذاکرات شویم.

وی در باره رفتار فرانسوی ها در مذاکرات اخیر بیان کرد: جلسه دیشب با سه کشور اروپایی جلسه مفیدی بود. هر سه کشور تاکید کردند که از اراده لازم و کافی برای پیشبرد مذاکرات و رسیدن به تفاهم برخوردار هستند مقداری درباره آنچه که بار قبل اتفاق افتاد توضیح دادند به هر حال بار قبل سوءتفاهماتی بود که خیلی مفید نیست درباره آنها الان توضیح دهیم ولی هر سه کشور اروپایی دیشب به ما اطمینان دادند این بار با موضع واحد هستند و طرف آمریکایی نیز این اطمینان نیز به ما داد که موضعش با سه کشور اروپایی الان یکسان است و خانم اشتون از طرف هر 4 تای آنها و بلکه از طرف هر شش کشور صحبت خواهد کرد. مقداری ایرادات اجرایی و نحوه اجرای مذاکرات که بار قبل داشتیم این بار به نظر می رسد مرتفع شده است جلسه با خانم اشتون نشان می دهد که ایشان با چه رویکردی وارد مذاکره شده است.