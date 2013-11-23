داستان های ایرانی بین کودکان همدانی غریبه اند/ خواندن کتاب های آموزنده برای تربیت کودک

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شیوه های تربیتی و آموزش والدین برای کودکان سوق دادن آنها به سوی کتاب و کتاب خوانی بوده و یکی از راهکار های آموزش کودکان خواندن داستان های آموزنده و تربیتی برای آنها به ویژه در سنین پایین است.

در همین راستا می توان گفت که یکی از راه های ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در جامعه آن است که فرد از سنین کودکی با کتاب آشنا شود و خانواده ها نیز سهم مهمی را در آشتی دادن کودکان با کتاب ایفا کنند.

اما از طرفی آنچه که در اینجا مهم بوده مضمون و مفهوم کتاب کودک و داستان ها و قصه ها و یا حتی تصاویر چاپ شده بر روی آن است که تاثیر مهمی را در تربیت کودک و روحیه او دارد.

امروز وقتی برای خرید کتاب کودک به کتاب فروشی ها و یا نمایشگاه های کتاب سر می زنیم بیشتر از همه، کتاب های خارجی و یا داستان هایی از شخصیت ها و قهرمانان خارجی به چشم می خورد و حتی برخی از این کتاب ها هیچ نکته آموزشی را در برنداشته و صرفا از تصاویر کارتنی با شخصیت های خارجی پر شده است و کمتر کتابی را می توان یافت که حاوی داستان های اصیل فارسی و ایرانی و یا حتی مذهبی با شخصیت ها و قهرمانان ایرانی باشد.

مهمترین مولفه در انتخاب کتاب کودک سن او است

کارشناس روانشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتاب خواندن یکی از شیوه های تربیتی مهم در تربیت کودکان به شمار می رود و آنچه که مهم بوده انتخاب نوع کتاب و مضمون آن است.

زهرا زرین مراد با بیان اینکه مهمترین مولفه در انتخاب کتاب برای کودک سن وی است، عنوان داشت: ظرفیت کودکان درباره کتاب خواندن متفاوت بوده وهرچه سن کودک کمتر باشد باید کتاب هایی را برای آنها انتخاب کرد که آهنگین تر و کوتاهتر باشند.

وی در ادامه گفت: زمانی که کودک به مرحله شناسایی خوب و بد رسید می توان کارهای ناپسند او را با خلق شخصیت های داستانی به طور غیر مستقیم به وی یادآوری کرد.

کارشناس روانشناسی با اشاره به اینکه کتاب خواندن به کودک کمک کرده تا احساس خوب و مثبتی از خود داشته باشد و به استعدادهای خود پی ببرد، افزود: والدین باید حداقل روزی نیم ساعت را به کتاب خواندن برای کودکانشان اختصاص دهند و به آنها بیاموزند که مطالعه چیزهای بسیاری را به شخص می آموزد.

زرین مراد با بیان اینکه کتابهایی با موضوعات مهیج و تخیلی می تواند زمینه مناسبی برای ایجاد علاقه به کتاب برای کودکان باشد، اظهار داشت: کودکانی که از سنین کودکی برایشان کتاب خوانده شده و با دنیای مطالعه آشنا شده اند از 70 درصد آسیب های اجتماعی در دوره نوجوانی به دوربوده و دارای شخصیتی برون گرا هستند.

کودکان به سمت خواندن کتاب های خارجی سوق یافتند

کارشناس علوم اجتماعی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان داشت: متاسفانه امروزه کودکان بیشتر به سمت دیدن کارتن های خارجی و یا خواندن داستان های خارجی بدون محتوا و مضمون سوق پیدا کردند.

ناهید روحانی با تاکید بر اینکه والدین نقش مهمی را در آشنایی کودکان با داستان های ایرانی و قهرمانان قصه های ایرانی ایفا می کنند، افزود: والدین باید دقت زیادی در انتخاب کتاب و موضوع آن برای کودک خود داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه حتی انتخاب نوع تصویر کتاب برای کودک از اهمیت ویژه ای بر خور دار است، ابراز داشت: تصویرگر کودک باید ابتدا بطور خلاصه از روان کودک و ذهن کودک در هر سن با خبر باشد چرا که خطوط از دید کودکان در هر سن متفاوت است.

ناشر کتاب کودک و نوجوان از انتشارت پیدایش تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مجموع کتاب هایی که در حوزه کودک چاپ شده شامل تقسیم بندی هایی کلی می شود.

محمد فیروزی در این مورد ادامه داد: یک سری کتاب ها استاندارد چاپ شده و یک سری نیز به آن در اصطلاح بازاری گفته می شود.

بیشتر کتاب های کودک برگرفته از داستان های خارجی است

وی عنوان داشت: کتاب های دسته دوم دسته ای هستند که صرفا جنبه جذابیت داشته و بدون هیچ پیامی بوده که کودک جذب تصاویر آن می شود.

ناشر کتاب کودک و نوجوان از انتشارت پیدایش تهران در مورد کتاب هایی که استاندارد نامیده می شود، گفت: اتفاقات خوبی در این حوزه افتاده و کتاب های با کیفیت و حاوی مضمون های مناسب کودک در این قسمت به چاب رسیده است.

فیروزی با اشاره به اینکه در این بخش در قسمت تصویر گری و داستان کتاب های آموزنده ای تالیف شده است، افزود: داستان ها به رویه استانداردی نگاشته شده و از لحاظ تصویر گری نیز مورد تایید قرار دارد.

وی در مورد مضمون داستان هایی که برای کتاب کودک و نوجوان نوشته می شود، بیان داشت: بیشتر کتاب های کودک برگرفته از داستان ها و کارتن ها و بازی های خارجی بوده و کمتر داستان ایرانی در آنها دیده می شود.

نویسندگان ایرانی نیاز به حمایت مسئولین دارند

ناشر کتاب کودک و نوجوان از انتشارت پیدایش تهران با اشاره به اینکه در چاپ کتاب نیاز به حمایت مسئولین وجود دارد، عنوان داشت: با حمایت مسئولین از نویسندگان ایرانی کتاب هایی با داستان های ایرانی بیشتر شده و کودکان ایرانی نیز با فرهنگ و داستان های ایرانی بیشتر آشنا می شوند.

ناشر کتاب کودک و نوجوان از انتشارات خانه ادبیات تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: در بین کتاب هایی که در حال حاضر برای قشر کودک و نوجوان در کشور به چاب می رسد تنها 30 تا 40 درصد به داستان های ایرانی پرداخته شده است.

جعفر لطیفی با بیان اینکه بیشتر داستان های چاپ شده در کتاب کودک و نوجوان از فرهنگ کشورهای خارجی است، اظهار داشت: البته نمی توان بر آن ایرادی گرفت چرا که برای حفظ تنوع باید از داستان های خارجی استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه باید در کنار استفاده از فرهنگ بیگانه به فرهنگ ایرانی نیز پرداخته شود، عنوان داشت: استفاده از داستان های فارسی و ایرانی در کنار داستان های خارجی موجب افزایش تنوع کتاب ها در حوزه کودک و نوجوان شده و بازار فروش را افزایش می دهد.

ناشر کتاب کودک و نوجوان از انتشارات فرشتگان تهران با بیان اینکه هفتمین بار بوده که در نمایشگاه کتاب همدان شرکت می کند، به خبرنگار مهر گفت: سال های قبل نمایشگاه آن طور که باید پر بار نبود اما امسال با توجه به تعداد غرفه ها و مضمون کتاب ها پر بار تر از سال های قبل است.

کودکان ایرانی با داستان های فارسی آشنا نیستند

ناصر ایناللو افزود: کودکان و نوجوانان ایرانی بیشتر از کتاب هایی که برگرفته از کارتن های خارجی بوده استقبال می کنند.

وی با بیان اینکه کودکان ایرانی با داستان های فارسی آشنایی ندارند، اظهار داشت: کتاب ها و داستان های خوبی در زمینه فارسی در کشور وجود دارد اما در این زمینه فرهنگ سازی نشده است.

ناشر کتاب کودک و نوجوان از انتشارات فرشتگان تهران با بیان اینکه باید کودکان ایرانی را با داستان ها و قصه های ایرانی آشنا کرد، ابراز داشت: داستان های ایرانی با شخصیت هایی که از هر نظر می تواند برای کودک و نوجوان آموزنده باشد.

ایناللو در این مورد عنوان داشت: متاسفانه کودکان ایرانی به کتاب های خارجی و کارتن ها خارجی و شخصیت های خارجی گرایش دارند.

وی با بیان اینکه در مورد آشنایی کودکان ایرانی با داستان های ایرانی و یا مذهبی فرهنگ سازی انجام نشده است، بیان داشت: فرهنگ سازی در این مورد باید از سنین بسیار پایین و از مهد کودک ها آغاز کرد.

ناشر کتاب کودک و نوجوان از انتشارات فرشتگان تهران گفت: اما متاسفانه کتاب های خارجی در کشور زیاد بوده و کودکان خواسته و ناخواسته به این کتاب ها گرایش می یابند.

با توجه به مطالب گفته شده کتاب خواندن در پرورش استعداد کودک و تربیت وی بسیار تاثیر گذار بوده و از طرف دیگر انتخاب مضمون و مفهوم کتاب در آموزش کودک اهمیت بالایی دارد.