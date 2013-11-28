عملکرد بسیج در اقتصاد مقاومتی درخشان است

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی سال های اخیر بخصوص در مدت زمانی که تحریم های اقتصادی به کشور تحمیل شد با کمک بسیج به موفقیت های بزرگی در بخش خودکفایی رسیدیم.

وی افزود: بسیج یکی از مهمترین ابتکارات حضرت امام خمینی (ره) است که اگر بخواهیم به کارکرد آن منصفانه نگاه کنیم در زمینه های مختلف عملکرد قابل قبولی داشته است.

طاهری تصریح کرد: از ابتدای انقلاب تا کنون بخصوص در هشت سال دفاع مقدس بسیج نقش پررنگی هم در حفظ تمامیت ارضی کشور و هم در توسعه و سازندگی کشور ایفا کرد.

وی اضافه کرد: بعد از جنگ نیز بسیج با ارائه خدمات به مناطق محروم بخصوص روستاهای دور افتاده کمک بزرگی به رشد و توسعه کشور داشت.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بسیج دو تعریف عمومی و خاص دارد که در تعریف عمومی هر کسی که خود را ایرانی می داند و به وطن خود علاقه مند است و درجهت حفظ آرمان های نظام و توصیه های مقام معظم رهبری قدم بر می دارد یک بسیجی است.

وی بیان کرد: در تعریف عامه تر می توان از ابتدای خلقت انسان که همان حضرت آدم بود تا افرادی که امروز دلسوزانه برای نظام تلاش می کنند را بسیج دانست.

حجت الاسلام طاهری اظهار کرد: در تعریف خاص افرادی که عضو پایگاه های بسیج هستند و در آنجا فعالیت می کنند را بسیجی می نامند.

وی در پایان گفت: امروز که نیازهای جامعه در بخش کار بیشتر شده بسیج می تواند کمک بزرگی به این بخش داشته باشد.

