طهماسبی: تقابل با آمریکا نبردی میان تمدن اسلامی و اراده شیطانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل طهماسبی، شامگاه یکشنبه در جمع مردم اراک، اظهار کرد؛ ملت ایران با ایستادگی در جبهه حق، ثابت کردند که در مسیر تاریخ، با بصیرت در کنار حقیقت قرار دارند.

وی در تحلیل ابعاد نبرد با جریان استکبار جهانی گفت: تقابل جمهوری اسلامی با آمریکا، فراتر از مسائل تاکتیکی همچون توان هسته‌ای یا موشکی است.

جانشین رئیس سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه اکنون در میانه یک تقابل بنیادین میان دو تمدن اسلامی و اراده شیطانی قرار داریم، گفت: دشمنان در محاسبات خود برای به زانو درآوردن ملت ایران دچار خطای استراتژیک شده‌اند و توان ایستادگی ملت را در نظر نگرفته‌اند.

سردار طهماسبی بیان کرد: تبعیت از ولایت فقیه، تکیه‌گاه اصلی پایداری ملت در چهار دهه گذشته بوده و اکنون در کنار مقام معظم رهبری پیمان می‌بندیم و با صدای بلند اعلام می‌کنیم که آمریکا را به حول و قوه الهی از منطقه اخراج خواهیم کرد.

جانشین رئیس سازمان بسیج سازندگی با قدردانی از نقش‌آفرینی حماسی مردم استان مرکزی در عرصه‌های مختلف جهادی، افزود: مردم دیار آفتاب با مدیریت بسیج سازندگی و در قالب قرارگاه شهید نجفی، در حمایت از مردم مظلوم لبنان افتخارآفرینی کردند و اکنون نیز با تشکیل ستادهای پشتیبانی مردمی، در کنار مردم جنوب کشور ایستاده‌اند.

سردار طهماسبی در پایان با اشاره به ماهیت خودجوش تجمعات مردمی برای حمایت از آرمان‌های انقلاب، از فرآیند سازماندهی نیروهای داوطلب خبر داد و گفت: داوطلبانی که در پویش جان‌فدا ثبت‌نام کرده‌اند، بر اساس مهارت‌ها و تخصص‌هایشان در قالب گروه‌های جهادی سازماندهی می‌شوند تا مسیر خدمت‌رسانی و دفاع از مقاومت را با قدرت ادامه دهند.