به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،«سیروس شایگ»، استاد تاریخ و سیاست بینالملل در مؤسسه تحصیلات تکمیلی ژنو اعلام کرد: ذخایر موشکها و سامانههای دفاع موشکی ایالات متحده بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است.
وی گفت این کاهش ذخایر، با توجه به ضرورت حفظ توان کافی برای مقابله با تهدیدها و چالشهایی فراتر از منطقه غرب آسیا، به نگرانی مهمی برای ارتش آمریکا تبدیل شده است.
شایگ افزود: محاسبات راهبردی واشنگتن شرق آسیا را نیز دربرمیگیرد و وضعیت ذخایر نظامی آمریکا میتواند بر گزینههای این کشور در صورت تشدید دوباره تنشها با ایران تأثیر بگذارد.
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