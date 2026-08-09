به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،«سیروس شایگ»، استاد تاریخ و سیاست بین‌الملل در مؤسسه تحصیلات تکمیلی ژنو اعلام کرد: ذخایر موشک‌ها و سامانه‌های دفاع موشکی ایالات متحده به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است.

وی گفت این کاهش ذخایر، با توجه به ضرورت حفظ توان کافی برای مقابله با تهدیدها و چالش‌هایی فراتر از منطقه غرب آسیا، به نگرانی مهمی برای ارتش آمریکا تبدیل شده است.

شایگ افزود: محاسبات راهبردی واشنگتن شرق آسیا را نیز دربرمی‌گیرد و وضعیت ذخایر نظامی آمریکا می‌تواند بر گزینه‌های این کشور در صورت تشدید دوباره تنش‌ها با ایران تأثیر بگذارد.

