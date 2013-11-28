جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در مزارع هشت روستای نکا

حسن سلیمی در فتگو با خبرنگار مهر گفت: از ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستاهای چاله پل، اسکاردین، گل خیل، تازه آباد، بهزاد کلا، چمان، آلوکنده و اومال این شهرستان جلوگیری شده است.

وی افزود: این اقدامات در راستای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی و تحقق اهداف سازمانی در آبان ماه سالجاری و با دهگردشی های بعمل آمده توسط کارشناسان امور اراضی این مدیریت صورت پذیرفته است.



وی در ادامه افزود: در این راستا در چهار مورد افرادی که اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی کردند پس از جلوگیری و برخورد امور اراضی اقدام به اخذ مجوز قانونی از سوی نهادهای مربوطه کردند.



سلیمی در پایان به کشاورزان و باغداران توصیه کرد بدون اخذ مجوز قانونی نسبت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی خود اقدام کند و قبل از هرگونه اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی خود برای دریافت مشاوره به اداره امور اراضی شهرستان و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.