غول بودن هم دردسرهای خودش را دارد!

به گزارش خبرنگار مهر، «دِیزی و دردسرهای غول بودن»، کتاب مصوری است که برای کودکان نوشته شده و ماجرای شخصیتی به نام «دیزی» را روایت می‌کند که می‌خواهد به دیدن یک غول واقعی برود و مجبور است همه جا را برای یافتن یک لوبیای سحر آمیز زیر و رو کند.

در بخش‌هایی از این کتاب از زبان دیزی آمده‌ است: «خیلی دوست دارم که یک غول واقعی را از نزدیک ببینم. غول‌ها کفش‌های غولی سگک‌دار می‌پوشند. لباس‌های غولی با دکمه‌های غولی، در حیاط غولی با زنگ در غولی و توی قصرشان میز‌های غولی با بشقاب‌هایی پر از غذاهای غولی دارند. اگر من غول بودم چیپس‌هایی می‌خوردم که اندازه یک چرخ تراکتور بودند! بعدش آن‌ها را توی یک ظرف بیسکویت بزرگ نگه می‌داشتم که به بزرگی یک خانه بود.»

اما عیب غول‌ها این است که نباید بالای ساقه‌های لوبیای سحرآمیز زندگی کنند. اگر غول‌ها بالای ساقه‌های لوبیای سحرآمیز زندگی نمی‌کردند، آن وقت اتفاقی که امروز افتاد، اصلاً از همان جای اولش هم نمی‌افتاد.... اگر دلتان می‌خواهد بدانید اوضاع از چه قرار است «دِیزی و دردسرهای غول بودن» را بخوانید.

کیس‌گری، نویسنده مجموعه طنزآمیز دیزی، متولد سال ۱۹۶۰ در انگلستان نخستین کتابش با نام «نخود فرنگی‌ها را بخور» ‌که قهرمان اصلی آن دختری به نام «دیزی» بود در سال ۱۹۹۷ منتشر کرد. ‌گری یک سال پس از انتشار «نخود فرنگی‌ها را بخور» ‌ در ردیف ده‌ نویسنده‌ بر‌تر کودک و نوجوان شناخته شد و پس از آن بود که تصمیم گرفت تا «دیزی» را به عنوان شخصیت یک مجموعه به بچه‌ها معرفی کند و به این ترتیب به تدریج مجموعه‌ دیزی تکمیل شد.

او تا کنون نزدیک به 16 عنوان از مجموعه «دیزی» را نوشته و با تصویرگری «گری پارسونز» و «نیک شارات» منتشر کرده است.

این کتاب در چاپ اول با شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 9 هزار و 500 تومان از سوی نشر پیدایش منتشر و توزیع شده است.