یک نویسنده فرانسوی با نخستین رمانش به ایران آمد

به گزارش خبرنگار مهر، «کلبه عمو ژو» با روایتی داستانی برای‌ نوجوانان، حال ‌و روز خانواده‌ای را به تصویر می‌کشد که روابط عاطفی مستحکمی دارند و می‌کوشند این روابط روز به روز وضعیت‌ بهتری پیدا کند، اما اتفاق‌هایی برایشان می‌افتد که ...

و اما عمو ژو ... عمو ژو را باید مثل همه شوهر خاله‌ها، عموجان صدا می‌کردیم. اما چون اسمش ژوزف است، بایستی به او می‌گفتیم عموجان ژوزف ولی ما همیشه به او می‌گفتیم عمو ژو.

عمو ژو از همه شوهر خاله‌ها بزرگ‌تر است. هیچ‌وقت داد نمی‌کشد و همیشه هم بوی صابون برگردون می‌دهد...

در بخش ابتدایی این کتاب آمده است: «عمو ژو را باید مثل همه شوهرخاله‌ها، عمو‌جان صدا می‌کردیم. اما چون اسمش ژوزف است، بایستی به او می‌گفتیم «عمو جون ژوزف»، اما ما همیشه «عمو ژو» صدایش می‌زدیم. وقتی بچه بودم فکر می‌کردم اسمش «عموژو» ست، یعنی عمو جزو اسمش است! او از همه شوهر‌خاله‌هایم بزرگ‌تر است و من او را بیشتر از همه آن‌ها دوست دارم، چون لاغر است، هیچ وقت داد نمی‌کشد و بوی صابون می‌دهد.»

بریژیت اسماجا متولد 1995 میلادی، یکی از نویسندگان بنام فرانسوی در حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان است. رمان‌های او در مورد عشق، دوستی، عدالت و بهره بردن و کام جستن از فرصت‌های زندگی است. اسماجا تاکنون بیش از 30 ‌رمان برای نوجوانان فرانسوی ترجمه کرده است. «کلبه عمو ژو» اولین رمان این نویسنده است که به زبان فارسی ترجمه شده است.

رمان «کلبه عمو ژو» را افسر افشاری ترجمه و انتشارات پیدایش با شمارگان 2000 هزار نسخه و به قیمت 5 هزار تومان منتشر کرده است.